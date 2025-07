Ferrero sbarca nella colazione americana: acquisita WK Kellogg per 3,1 mld di dollari

Il colosso dolciario italiano Ferrero, casa di icone globali come Nutella e Ferrero Rocher, ha messo a segno un’operazione strategica di vasta portata, annunciando l’acquisizione di WK Kellogg, la storica divisione cereali per la colazione della Kellogg Company. Un affare da ben 3,1 miliardi di dollari, pari a 23 dollari per azione in contanti, che proietta l’azienda di Alba nel cuore delle tavole americane e ridefinisce il suo posizionamento nel segmento della prima colazione.

L’accordo, ufficializzato oggi, segna un passo decisivo nel piano di crescita strategica di Ferrero, volto a diversificare il proprio portafoglio prodotti e rafforzare la presenza nel cruciale mercato nordamericano. L’integrazione di brand storici della colazione americana sotto l’ombrello di Ferrero rappresenta un’espansione significativa, che va oltre la consolidata offerta di dolci e snack.

L’acquisizione unisce due entità con patrimoni e riconoscibilità unici. Da un lato, Ferrero, simbolo dell’eccellenza italiana nel cioccolato e nelle specialità dolciarie, dall’altro, WK Kellogg, custode della tradizione americana della colazione con l’invenzione dei Corn Flakes, un prodotto che dal 1894 ha rivoluzionato le abitudini alimentari globali.

L’operazione non è solo una delle maggiori nel settore agroalimentare dell’anno, ma riflette anche la continua ondata di consolidamento che sta interessando il mercato globale dei prodotti per la colazione, con i grandi player che cercano di ampliare la loro quota e influenza.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a WK Kellogg nel gruppo Ferrero,” ha dichiarato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo. “Questa è più di una semplice acquisizione: rappresenta l’unione di due aziende, entrambe con una gloriosa tradizione e generazioni di consumatori fedeli.” Le parole di Ferrero sottolineano la volontà di creare una sinergia tra le identità dei due giganti, puntando sulla fedeltà dei consumatori e sull’heritage di entrambi i marchi.

Negli ultimi anni, Ferrero ha mostrato una chiara strategia di espansione in Nord America, unendo i suoi marchi più noti a livello mondiale con “gioielli locali radicati negli Stati Uniti”. Con l’acquisizione di WK Kellogg, l’azienda piemontese non solo arricchisce la propria gamma di prodotti per la prima colazione, ma si posiziona come un attore di primo piano, pronto a capitalizzare sulle nuove abitudini dei consumatori e a consolidare la sua leadership nel panorama alimentare internazionale.