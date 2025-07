Il Ministro Crosetto incontra l’inviato speciale per l’Ucraina del Presidente USA

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato oggi a Roma l’inviato speciale per l’Ucraina del Presidente USA, Lt. Gen. Keith Kellogg. Al centro del colloquio: il sostegno all’Ucraina, la sicurezza globale. Un incontro che conferma il contributo italiano alla pace, alla ricostruzione e alla difesa dell’ordine internazionale. “Il cessate il fuoco è il primo passo per restituire speranza al popolo ucraino.

Solo così si potranno creare le condizioni per una pace giusta e duratura” ha detto il Ministro Crosetto che ha poi aggiunto: L’Italia continuerà a contribuire in modo concreto, rafforzando il proprio impegno per la stabilità e sostenendo una nazione colpita ogni giorno da attacchi sempre più intensi. In uno scenario internazionale interconnesso, serve una strategia condivisa e lungimirante. La sicurezza non può più fermarsi ai confini euro-atlantici: è una responsabilità globale”.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/il-ministro-crosetto-incontra-linviato-speciale-per-lucraina-del-presidente-usa/74895.html