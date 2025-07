Meloni: “ricostruire l’Ucraina è un investimento su noi stessi”

La Premier Giorgia Meloni ha ribadito con forza l’impegno dell’Italia e della comunità internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina, definendola un “investimento su noi stessi” e sottolineando l’importanza di un’Ucraina “libera e ricostruita”. Le sue dichiarazioni giungono al termine di una conferenza internazionale che ha visto l’assunzione di impegni finanziari per oltre 10 miliardi di euro.

“Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi,” ha affermato Meloni, esprimendo orgoglio per il risultato collettivo raggiunto. La Premier ha evidenziato come l’obiettivo comune sia quello di “immaginare un Paese libero e ricostruito,” sottolineando la necessità di un impegno congiunto e mirato.

Nel suo intervento, Meloni ha anche lanciato un monito chiaro riguardo alle modalità della ricostruzione. “Dovremo tenere conto di chi ha fatto di tutto per impedire questa barbarie,” ha dichiarato, riferendosi implicitamente agli sforzi profusi dai Paesi e dalle organizzazioni che hanno sostenuto l’Ucraina. Cruciale sarà inoltre la selezione dei beneficiari degli aiuti: “Della ricostruzione non dovranno beneficiarne quelle entità che hanno contribuito a finanziare la macchina di guerra russa.”

Le parole della Premier delineano una visione strategica che lega strettamente la sicurezza e la prosperità europea alla stabilità e alla ripartenza dell’Ucraina, ponendo le basi per un futuro che punisce gli aggressori e premia coloro che hanno difeso i valori di libertà e democrazia.