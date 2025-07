Space Weather. Verso un approccio unificato alla denominazione degli eventi spaziali

Una proposta per migliorare la comunicazione del rischio legato allo space weather mira a rendere più comprensibili e riconoscibili al grande pubblico fenomeni complessi ma sempre più rilevanti. Un sistema globale di denominazione delle tempeste geomagnetiche potrebbe aiutare a tradurre la scienza in consapevolezza collettiva

In un mondo sempre più interconnesso e dipendente dalla tecnologia, la necessità di comunicare in modo chiaro i rischi provenienti dallo spazio è sempre più importante. La recente pubblicazione scientifica “The Power of a Name: Toward a Unified Approach to Naming Space Weather Events”, vuole stimolare l’introduzione di un sistema globale e standardizzato per la denominazione degli eventi meteorologici spaziali, in particolare delle tempeste geomagnetiche, prendendo esempio da quanto già avviene in meteorologia, astronomia e geografia.

L’articolo, pubblicato in una rivista del portfolio AGU (American Geophysical Union), è il frutto di una collaborazione tra studiosi internazionali e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sotto l’egida della European Space Weather and Space Climate Association (E‐SWAN).

«La nostra società è vulnerabile agli effetti del meteo spaziale ma la maggior parte delle persone non è consapevole di cosa esso sia o di quanto possa influenzare la nostra vita quotidiana», spiega Luca Spogli, coautore dello studio e ricercatore dell’INGV. «Dare un nome alle tempeste spaziali potrebbe sembrare un dettaglio, ma è un passo fondamentale per favorire una comunicazione più efficace, ridurre l’ambiguità e migliorare la preparazione del pubblico».

Il meteo spaziale è riconosciuto come una delle principali minacce globali: nel 2011 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) lo ha inserito tra le cinque maggiori criticità per la società moderna. Anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e il Consiglio Scientifico Internazionale lo classificano tra i rischi extraterrestri più significativi.

Nonostante questo, la comunicazione su questi eventi è spesso limitata a un pubblico specialistico e nel passato solo pochi eventi meteorologici spaziali degni di nota sono stati riconosciuti con un nome, assegnato senza criteri condivisi ed efficaci.

La ricerca condotta dal team internazionale propone la creazione di un gruppo di lavoro, da istituire nell’ambito dell’International Space Weather Coordination Forum (ISWCF), incaricato di definire criteri e procedure per la denominazione delle tempeste. Tra questi, soglie di intensità, durata, impatto atteso e uso delle previsioni per un’eventuale assegnazione anticipata del nome.

«Abbiamo bisogno di un linguaggio comprensibile che aiuti a riconoscere i segnali d’allarme», prosegue Luca Spogli. «Tutti ricordano nomi come l’uragano Katrina. Un nome rende l’evento memorabile, tangibile, più facile da seguire nei notiziari e sui social media. Questo approccio deve però essere gestito con sensibilità culturale, evitando nomi allarmistici o culturalmente inappropriati».

La proposta include anche la creazione di un database pubblico delle tempeste nominate, che contenga dati scientifici, descrizioni degli impatti e riferimenti temporali.

Un’attenzione particolare è posta al coinvolgimento del pubblico e degli esperti di scienze sociali, riconoscendo che la riuscita dell’iniziativa richiede un approccio interdisciplinare.

«Non si tratta solo di classificare eventi», sottolineano gli autori. «Si tratta di dare alle persone gli strumenti per comprendere e affrontare i rischi. Un nome può trasformare un fenomeno invisibile in un fatto reale, riconoscibile, discutibile. Può aumentare la consapevolezza pubblica senza seminare panico».

L’iniziativa, coniugando rigore scientifico e strategie di comunicazione, mira a rendere più accessibile un ambito spesso percepito come distante.

Se adottata, la proposta potrebbe rappresentare un punto di svolta nella comunicazione del rischio ambientale e spaziale, e rafforzare la resilienza delle società moderne di fronte a un futuro sempre più interdipendente tra Terra e Spazio.

Comunicato Stampa