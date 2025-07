Trapani. Manette per un rapinatore seriale

Comando Provinciale di Trapani – Trapani, 10/07/2025 15:39

I militari della Compagnia Carabinieri di Trapani hanno tratto in arresto un 21enne di Misiliscemi, identificato quale autore di tre rapine commesse fra il 19 e il 27 giugno scorso nei confronti di sei persone, quattro delle quali minorenni. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani, veniva avviata dopo le denunce presentate da un 21enne (che minacciato da un coltello aveva consegnato 25 euro) e da quattro ragazzi in vacanza, tre dei quali minorenni che, sempre sotto minaccia di un coltello, avevano consegnato la somma complessiva di 90 euro.

Entrambi gli episodi si erano verificati nella tarda mattinata fra il 19 e il 25 Giugno e l’autore aveva agito a piedi nelle strade adiacenti al lungomare Dante Alighieri. Sulla base di questi elementi, i Carabinieri effettuavano dei servizi di osservazione in abiti civili in quella zona riuscendo finalmente a trarre in arresto in flagranza di reato il 21enne che, proprio sul lungomare stava minacciando un 58enne per farsi consegnare la collana d’oro che portava al collo.

Grazie agli elementi investigativi forniti dalle immagini estrapolate dalle telecamere nei pressi dei luoghi dove si erano verificate le altre rapine e grazie al riconoscimento fatto dalle stesse vittime, la Procura della Repubblica di Trapani ha emesso il provvedimento di fermo nei suoi confronti e che è ora stato tradotto presso il carcere di Trapani a disposizione dell’autorità giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/manette-per-un-rapinatore-seriale