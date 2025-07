Ucraina. Croce Rossa, Valastro: “Ricostruzione iniziata un anno fa”

Roma, 10 luglio 2025 – “La Croce Rossa Italiana ha dato il via alla ricostruzione in Ucraina lo scorso anno, donando alla popolazione 56 abitazioni a Zhytomyr, alle quali presto se ne aggiungeranno altre 40 a Chernivtsi”. Lo dichiara Rosario Valastro, Presidente della CRI, a seguito dei primi incontri della Conferenza sulla ricostruzione per l’Ucraina in corso a Roma.

“Consegneremo il secondo lotto di case dopo l’estate. Un passo importante in un Paese ancora segnato dal conflitto. Vogliamo permettere a tante famiglie, a tanti bambini e bambine, di tornare ad immaginare che vivere una vita ‘normale’, lontana dalla guerra, è possibile.

Queste abitazioni sono l’espressione della nostra Umanità ma anche la voce forte dell’azione di tutto il Movimento di Croce Rossa, che nel mondo è impegnato, davanti a questo ed altri conflitti, a dare conforto a chi soffre, senza alcuna distinzione, a promuovere il rispetto dei Diritti e della Dignità umana, a diffondere attraverso il nostro Emblema la cultura della Pace anche laddove questa viene negata”, ha concluso Valastro.

comunicato stampa