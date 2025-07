Accordo tra l’Università Mediterranea e la Narxoz University del Kazakistan: una partnership strategica voluta dall’Europarlamentare Giusi Princi

Sabato 12 luglio, alle ore 11:30, nella Sala Organi Collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, sarà sottoscritto l’accordo di partenariato tra l’Ateneo reggino e la Narxoz University di Almaty (Kazakistan), tra le più autorevoli istituzioni accademiche dell’Asia Centrale ’iniziativa nasce su impulso dell’Europarlamentare calabrese Giusi Princi, nel suo ruolo di Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale, che ha fortemente sostenuto l’intesa tra i due atenei quale leva strategica per proiettare l’Università Mediterranea in una dimensione sempre più internazionale.

“Promuovere una cooperazione tra due realtà di eccellenza, radicate nei rispettivi territori ma aperte al confronto globale – afferma l’On. Giusi Princi -, significa creare valore per i nostri giovani, per la ricerca e per tutto il territorio. Con il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti, con il suo staff e con i vertici accademici della Narxoz University – aggiunge -, abbiamo lavorato intensamente per mesi al fine di rendere concreto questo accordo strategico. Coltivare relazioni accademiche internazionali apre a nuove opportunità, generando ricadute significative sul tessuto socio-economico calabrese”.

Oltre all’Europarlamentare, interverranno il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti, e la Prof.ssa Francesca Fatta, Prorettrice Vicaria con delega alle Relazioni Internazionali. La delegazione kazaka sarà guidata dal Presidente della Narxoz University, Kanat Kozhakhmet, accompagnato dalla Vicepresidente Aigerim Raimzhanova, da Talgat Sarsenbayev, Direttore della School of Law and Public Policy, da Kulyash Aidarkhanova, Vicedirettore della stessa scuola, e da Yermek Chukubayev, Responsabile del programma Relazioni Internazionali. La Narxoz University di Almaty è una delle più importanti istituzioni accademiche dell’Asia Centrale e offre diversi corsi di studio tra cui Management, Finanza, Statistica, Economia digitale, Informatica, Relazioni internazionali e Scienze Forestali.

comunicato stampa