Al via venerdì 11 luglio il Filmare Festival: a Praia a Mare due giornate di cortometraggi e talk tra ambiente e cultura

Un focus sul tema “Legalità e Ambiente” con il Procuratore Domenico Fiordalisi aprirà la prima giornata

Prende ufficialmente il via la V edizione del Filmare Festival, la rassegna dedicata alle produzioni audiovisive e alle tematiche ambientali che, anche quest’anno, inaugura le sue prime due giornate nella splendida cornice di Praia a Mare, grazie al prezioso supporto del Comune e del Sindaco Antonino De Lorenzo, che hanno fortemente creduto nell’iniziativa.

Un ricco programma di appuntamenti e approfondimenti culturali, con panel tematici sulla salvaguardia del mare e dell’ambiente, la sostenibilità e il turismo responsabile, grazie alla presenza di qualificati partner scientifici e istituzionali.

Nato per celebrare il profondo legame tra produzioni audiovisive e mare, il festival si è evoluto negli anni diventando un osservatorio privilegiato sulle risorse naturali e ambientali della Calabria, coinvolgendo istituzioni, esperti, artisti e cittadini.

Filmare è organizzato dall’Associazione Culturale Calabriartes di Enzo De Carlo e dalla DRB di Beniamino Chiappetta, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli. Il festival gode del riconoscimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e del patrocinio di Rai Calabria.

Si parte venerdì 11 luglio alle ore 17:30 con l’inaugurazione, presso il Palazzo delle Esposizioni, della mostra didattica a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, “Il Villaggio della Natura”, e della mostra del campione mondiale di fotografia subacquea Francesco Sesso, ricercatore del DIAM.

Seguiranno: un panel a cura di Arpacal, con il direttore Michelangelo Jannone, e un focus su “Legalità e Ambiente”, con l’intervista del direttore di TeleAmbiente Stefano Zago al Procuratore della Repubblica di Paola, Dott. Domenico Fiordalisi, che delineerà una cornice valoriale fondamentale per il territorio.

Si continuerà con un interessante panel del DIAM (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente) dell’Università della Calabria, coordinato dal Prof. Mario Maiolo, – Referente Corso di Studi in Tecnologie del Mare e della Navigazione – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente – Università della Calabria e poi alle 21:00 in Piazza Resistenza, con la conduzione di Giò Di Sarno, spazio ai cortometraggi finalisti e a ospiti speciali, tra cui Sebastiano Somma, uno degli attori più amati del panorama italiano.

La giornata di sabato si aprirà con un panel del WWF – sezione di Praia, seguito da un focus sulla risorsa mare e sul valore della Bandiera Blu, con prospettive per l’economia costiera.

Interverranno: Claudio Mazza, Presidente FEE Italia (che assegna le Bandiere Blu), Giovanni Calabrese, Assessore regionale al Turismo e Ambiente, il Sindaco Antonino De Lorenzo, ilProf. Mario Maiolo, e Federico Fazzuoli, storico volto di “Linea Verde RaiUno.

A seguire, un approfondimento tecnico con Raffaele Greco, Direttore dei Parchi Marini della Calabria, e Salvatore Siviglia, dirigente dell’Assessorato all’Ambiente regionale, sul ruolo strategico delle aree protette marine e sulla loro gestione e valorizzazione.

In serata, di nuovo in piazza, proiezione dei cortometraggi e consegna dei Premi Speciali Filmare a personalità che promuovono la cultura e la sostenibilità del mare e dell’ambiente: il Premio “Fausto Taverniti – Comunicare l’Ambiente” a Federico Fazzuoli ed il Premio “Le Scienze per il Mare” al Prof. Felice Arena dell’Università di Reggio Calabria, eccellenza accademica e punto di riferimento per la ricerca sul mare.

La serata sarà impreziosita, nella parte finale, dallo spazio dedicato alla diciottesima edizione della rassegna d’autore “Praia, a mare con…”, che anima il centro cittadino con appuntamenti di qualità, realizzata con passione e professionalità da Egidio Lorito.

Sarà presentato il libro di Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, “Il coraggio di Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ’ndrangheta”(Rubbettino 2024) con la partecipazione di Massimo Giletti.

Nel pomeriggio di domenica 13 luglio, Filmare si sposterà nel verde del Centro Visite “Cupone” di Camigliatello Silano, gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza. Grazie alla collaborazione del CNR ISAFOM, (partner scientifico del Festival, referente Dr.ssa Sonia Vivona) dell’Associazione Culturale “Orizzonte Sila”, del Parco Nazionale della Sila e dei Carabinieri Biodiversità, si terrà un panel su “Tutela e Valorizzazione degli Ecosistemi montani e marini” moderato da Stefano Zago, con interventi di Sonia Vivona, Ilario Treccosti Direttore Parco della Sila), Col. Francesco Alberti e Paolo Veltri. (Orizzonte Sila ET).

Dopo la proiezione dei cortometraggi in concorso anche qui saranno consegnati premi speciali:“Salvaguardia e Tutela dell’Ambiente” al Col. Francesco Alberti,; “Impresa, Ambiente e Sostenibilità” a Pietro Tarasi, presidente Consorzio di tutela IGP patata della Sila) e “Innovazione e Sostenibilità Ambientale” a Mario Grillo. (Fattoria Biò). Ospite della serata, condotta da Giò Di Sarno, la compositrice e cantautrice Antea.

Il Filmare Festival 2025 – già presentato lo scorso giugno presso la Sala stampa della Camera dei Deputati su iniziativa dell’ On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura alla Camera, si avvale, oltre che del “Riconoscimento” del Ministero della Cultura -Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo- e del patrocinio di Rai Calabria, anche dei patrocini di ANCI Calabria, della Provincia di Cosenza e del Parco Nazionale della Sila, e della Collaborazione scientifica di tre Dipartimenti dell’Università della Calabria: DIAm (Ingegneria dell’Ambiente); DiBEST (Biologia, Ecologia e Scienze della Terra) e DiSPES (Scienze Politiche e Sociali), oltre al CNR ISAFoM, all’Ente Parchi Marini Regionali, all’ARPACAL, e alla collaborazione di Sorical, Enea, Confapi Calabria, GAL “Riviera dei Cedri”, UNPLI Comitato Provinciale di Cosenza e dell’Associazione Culturale “Orizzonte Sila”.

Media Partner sono, oltre a Rai Calabria, Teleambiente, Economia del Mare Magazine, Telediamante e CalNews. I premi sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.

Dopo le prime due giornate di Praia a Mare e l’evento in Sila, il festival proseguirà la parte prettamente cinematografica con Cariati (19 luglio) la finale a Sangineto (20 luglio), e un’appendice ad agosto ai Laghi di Sibari con il “meglio di Filmare”

Il progetto Filmare Festival- V edizione- è stato presentato nell’ambito dell’Avviso “Bandi Festival 2025” della Fondazione Calabria Film Commission.

Comunicato Stampa