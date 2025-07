Il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, è intervenuto in assemblea plenaria per chiudere ufficialmente la Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina co-organizzata da Italia e Ucraina.

Il Vice Ministro ha ribadito il convinto sostegno dell’Italia all’Ucraina. “Abbiamo dimostrato che investire nella sicurezza significa non lasciare nessuno indietro. Come detto ieri dalla premier Giorgia Meloni, l’Italia ha sostenuto l’Ucraina dal primo giorno dell’invasione russa e continuerà a farlo”. Nella giornata odierna, l’On. Cirielli è intervenuto nel panel tematico sulle città sostenibili insieme al Vice Primo Ministro ucraino Kuleba e ha concluso il panel sulla cooperazione in ambito sanitario aperto dal Ministro della Salute Schillaci.

A margine della Conferenza, il Vice Ministro ha firmato per l’Italia, con Ucraina e Emirati Arabi Uniti, una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione tecnica per il rafforzamento delle capacità istituzionali dell’Ucraina, due Dichiarazioni congiunte con gli Emirati, una sulla cooperazione per il sostegno ai minori colpiti dalla crisi umanitaria in Ucraina e l’altra sul sostegno alle catene agroalimentari strategiche il Africa.

Sempre a margine della Conferenza, il Vice Ministro Cirielli ha avuto incontri bilaterali con il Vice Ministro degli Esteri dell’Azerbaigian e il Ministro di Stato per gli Affari Esteri del Qatar. Ha poi incontrato le autorità di Norvegia, Romania e Polonia. Ha infine avuto, tra i molteplici incontri con Organizzazioni Internazionali ed enti locali, uno scambio con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/07/vice-ministro-degli-esteri-cirielli-alla-seconda-e-conclusiva-giornata-della-ukraine-recovery-conference/