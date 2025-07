Italia-Emirati Arabi: Urso incontra ministra Al Hashimi

“Alleanza strategica su IA, energia e sviluppo sostenibile”

Cooperazione nei settori strategici dell’IA, dei data center, le interconnessioni energetiche, i minerali critici e lo sviluppo congiunto di iniziative nel continente africano nell’ambito del Piano Mattei. Sono alcuni dei temi affrontati ieri, a margine della Ukraine Recovery Conference, dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e dalla Ministra per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Reem Ebrahim Al Hashimi, Inviata Speciale per l’Italia designata dal Presidente Mohamed bin Zayed.

L’incontro bilaterale si è svolto in un clima di forte sintonia e ha confermato la fase di consolidamento del Partenariato Strategico avviato in occasione della visita del Presidente degli Emirati Arabi Uniti a Roma.

“Siamo pronti a sviluppare progetti comuni, che tengano in considerazione l’importanza di costruire una filiera integrata che valorizzi le risorse e le competenze industriali italiane ed emiratine, promuovendo investimenti sostenibili, IA e data center, tecnologie avanzate di estrazione e raffinazione”, ha dichiarato il Ministro Urso.

Particolare rilievo è stato attribuito al seguito operativo dell’intesa tra il Mimit e il Ministero degli Investimenti emiratino nel settore dei Data Center e dell’Intelligenza Artificiale: in tale contesto, Eni e Khazna hanno formalizzato ieri un accordo concreto alla presenza dei due ministri.

“Per noi è importante rendere i nostri Memorandum strumenti efficaci per accelerare gli investimenti emiratini in Italia”, ha aggiunto Urso, sottolineando come la cooperazione tra Roma e Abu Dhabi poggi su interessi industriali condivisi e una visione comune nei settori chiave della transizione tecnologica e digitale.

Durante l’incontro, Urso ha illustrato la strategia industriale italiana, basata su dieci filiere verticali – tra cui agroalimentare, aerospazio, farmaceutica, difesa, industrie creative – e otto filiere abilitanti – microelettronica, energia, digitale, logistica, chimica, costruzioni – che costituiscono la base per costruire solidi partenariati industriali con gli Emirati Arabi Uniti.

Grande attenzione è stata riservata ai settori dell’intelligenza artificiale, dell’informatica quantistica e della manifattura avanzata, in cui le eccellenze tecnologiche italiane si integrano con la visione lungimirante e la capacità di investimento emiratina, offrendo un’opportunità concreta per una leadership condivisa nel panorama globale dell’innovazione.

Infine, è stato ribadito il ruolo strategico dell’Africa, anche attraverso iniziative come l’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, lanciato con UNDP durante la Presidenza italiana del G7 su impulso del MIMIT, che rappresenta una piattaforma concreta per rafforzare la cooperazione con i partner africani nell’ambito del Piano Mattei.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/italia-emirati-urso-incontra-ministra-al-hashimi