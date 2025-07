Avvio cooperazione strategica

Nel quadro della Conferenza Internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha firmato un importante Memorandum of Understanding con Alona Shkrum, vice ministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori. L’accordo segna l’avvio di una cooperazione strategica tra Italia e Ucraina nel settore dei trasporti marittimi e dello sviluppo portuale.

Il MoU rappresenta uno dei risultati concreti più significativi della Conferenza, e pone le basi per una collaborazione di lungo termine finalizzata alla ricostruzione, modernizzazione e infrastrutturazione dei porti ucraini, duramente colpiti dalla guerra. L’accordo si inserisce in una più ampia visione di supporto alla ripresa dell’economia ucraina, in particolare attraverso il rafforzamento dei corridoi logistici marittimi e terrestri.

L’Italia sostiene infatti, oltre alla via marittima del Mar Nero, anche il progetto del “Dry Port” di Horonda e la connessione con i porti italiani dell’Adriatico e dell’Alto Tirreno. L’intesa conferma il ruolo dell’Italia come partner affidabile e proattivo nella ricostruzione dell’Ucraina, promuovendo infrastrutture sicure, moderne e sostenibili, al servizio della pace e dello sviluppo economico dell’intera regione.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/italia-ucraina-firmato-accordo-cooperazione-sui-porti-e-i-trasporti-marittimi