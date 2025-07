Kiev e UE uniscono le forze: nasce Brave Tech UE per l’innovazione nella difesa

Si è chiusa oggi a Roma la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, un evento cruciale che ha visto la Commissione Europea e il governo di Kiev annunciare un’iniziativa di grande portata: Brave Tech UE. L’obiettivo primario è ambizioso: accelerare l’innovazione nel settore della Difesa ucraina, fornendo un impulso tecnologico fondamentale per la ripresa e la sicurezza del Paese.

L’iniziativa non si limita al solo ambito militare; durante la conferenza è stata anche lanciata una “Coalizione internazionale per la scienza, la ricerca e l’innovazione in Ucraina”. Questo raggruppamento strategico vede la partecipazione dei ministeri competenti italiano e ucraino, dell’UNESCO e della Commissione Europea. Insieme, queste entità si impegnano a promuovere scienza, ricerca e innovazione quali pilastri centrali per una ripresa dell’Ucraina che sia sostenibile, inclusiva e duratura.

L’annuncio di Brave Tech UE e della Coalizione internazionale sottolinea l’importanza di un approccio olistico alla ricostruzione, che affianca al sostegno economico e infrastrutturale un investimento significativo nel capitale umano e tecnologico. L’Italia, in particolare, si conferma un partner chiave in questo processo, rafforzando i legami con l’Ucraina e contribuendo attivamente alla sua resilienza futura.