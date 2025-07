Milazzo, ritrovato corpo in un sacco: vittima di un’esecuzione

09:20 – Il cadavere di un uomo è stato trovato avvolto in sacchi di plastica in un terreno incolto a Milazzo, in provincia di Messina. Il corpo dell’uomo sembrerebbe vittima di un’esecuzione in quanto presenta due colpi darma da fuoco che lo hanno colpito alla testa ed al torace.

A segnalare alle autorità la presenza del cadavere nei pressi della spiaggia di Ponente, come riporta RAI Tv, è stato un passante, che lo ha notato nelle vicinanze di un ristorante della zona.

L’uomo ucciso a Milazzo secondo i primi riscontri era un 84enne titolre di un’attività della zona. Sull’omicidio indaga la magistratura competente.

FMP