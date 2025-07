Trump intensifica la pressione commerciale: dazi in arrivo per l’UE, attesa per annunci sulla Russia

La politica commerciale del presidente statunitense Donald Trump si fa sempre più aggressiva. Dopo aver imposto dazi del 35% sul Canada, la Casa Bianca ha annunciato l’imminente invio di una lettera all’Unione Europea riguardante nuove tariffe commerciali. L’Europa si prepara dunque a fronteggiare una potenziale escalation nel conflitto economico.

In un’intervista rilasciata all’emittente NBC, Trump ha chiarito le sue intenzioni, affermando che “i Paesi rimanenti, quelli che non hanno ricevuto le lettere, pagheranno il 15 o il 20%”. Sebbene non abbia specificato quali nazioni saranno colpite, il riferimento è chiaramente a quei partner commerciali che, a suo dire, non garantiscono un trattamento equo agli Stati Uniti.

Oltre alle questioni commerciali, il presidente Trump ha anche accennato a sviluppi significativi riguardo alla Russia. Annunciando una “dichiarazione importante” prevista per lunedì, Trump ha espresso delusione nei confronti di Mosca. “Vediamo che succede nelle prossime due settimane”, ha dichiarato, lasciando intendere possibili cambiamenti nell’approccio diplomatico o in altre aree di cooperazione/confronto.

Questa affermazione ha immediatamente sollevato interrogativi sulla natura di tale delusione e sulle implicazioni future per le relazioni bilaterali tra Washington e Mosca. Il panorama internazionale si preannuncia quindi teso su più fronti, con decisioni di politica estera e commerciale che potrebbero ridefinire equilibri consolidati.