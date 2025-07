“L’Italia è al fianco dell’Ucraina per una ricostruzione verde e sostenibile”: lo ha detto il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava alla Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma.

Annunciata oggi la firma del Piano di Lavoro a Medio Termine con Kiev e il primo progetto concreto da oltre 2 milioni di euro per il monitoraggio dell’aria in Ucraina.

Gava ha ricordato l’impegno dell’Italia attraverso il Fondo Clima, che destina oltre 1,2 miliardi anche all’Europa orientale. “Il nostro sostegno è concreto – ha concluso – e parte integrante della costruzione di una pace duratura”.

fonte: https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/ucraina-gava-italia-guida-ricostruzione-verde-con-primo-progetto-operativo