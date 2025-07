Ucraina: Roccella, donne fondamentali per la ricostruzione della comunità: Firmato protocollo d’intesa sulle pari opportunità

“Ho molto apprezzato il discorso di ieri della first lady ucraina Olena Zelenska, che ha ribadito non solo l’importanza del ruolo delle donne nella ricostruzione e cosa le donne abbiano patito in questi anni di guerra, ma ha anche ricordato che la ricostruzione non riguarda solo gli edifici, le infrastrutture. La ricostruzione è anche morale, psicologica, spirituale, una ricostruzione di comunità, perché il popolo ucraino ha sofferto anche psicologicamente e moralmente e anche su questo fronte bisognerà mettere in campo idee, rimedi, un lavoro di cura nel senso più ampio del termine, per il quale le donne potranno avere un ruolo particolarmente importante”.

Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, partecipando alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma. Roccella, che ha sottoscritto durante la Conferenza un protocollo d’intesa sulle pari opportunità con la sua omologa ucraina Olha Stefanishyna, ha ricordato l’iniziativa assunta dal ministero contro gli stupri di guerra in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne nel primo anno di mandato del governo Meloni.

La ministra ha affermato che “il popolo ucraino ha diritto a riappropriarsi della propria vita, a ricostruire il proprio presente e a immaginare con fiducia il proprio futuro”, e “in questo contesto il ruolo delle donne è fondamentale per garantire una ripartenza solida e sostenibile, soprattutto nelle delicate fasi del post-conflitto”. E ha concluso sottolineando come in questi anni l’Ucraina si sia fatta carico “non solo di resistere ma anche di compiere riforme apprezzabili e un percorso di cambiamento importante, per avvicinarsi sempre di più alla cultura europea, anche sul fronte delle pari opportunità”.

fonte: https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2025/ucraina-roccella-donne-fondamentali-per-la-ricostruzione-della-comunita-firmato-protocollo-dintesa-sulla-pari-opportunita/