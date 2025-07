Arrestato fuori da un supermercato di Bogotà esponente di spicco della ‘Ndrangheta

14:00 – E’ stato tratto in arrestato dalla Polizia colombiana un soggetto calabrese in quanto considerato collegamento latino-americano per un’organizzazione internazionale di narcotrafficanti. Quest’ultima sposterebbe la droga dal Sudamerica (Colombia, Ecuador, Perù) all’Europa. L’arresto è avvenuto mentre il soggetto usciva da un supermercato a Bogotà, la Capitale, ad opera di una dozzina di agenti forze speciali colombiane.

L’uomo sarebbe legato ad una famiglia di ‘Ndrangheta di Platì, prorpio nei giorni scorsi un’operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria aveva disvelato l’importanza di quel clan nei collegamenti con i narcos ovvero il principale cartello produttore di cocaina in Colombia, il Clan del Golfo (di cui farebbero parte circa 7.500 soggetti). Le autorità italiane ne hanno chiesto subito l’estradizione.

L’arresto è stato coordinato dall’ Europol e dalla polizia britannica. E’ considerato è considerato dagli inquirenti il “capo supremo della mafia italiana in America Latina” (cit. skytg24).

Fabrizio Pace