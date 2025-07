Dazi USA: Von der Leyen avverte su contromisure UE e impatto su catene di approvvigionamento

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alla missiva del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardante l’imposizione di dazi. Von der Leyen ha espresso profonda preoccupazione per le potenziali conseguenze di tali misure, ribadendo la ferma posizione dell’Unione Europea.

“Prendiamo atto della lettera inviata dal Presidente degli Stati Uniti Trump,” ha dichiarato la Presidente. “L’imposizione di dazi del 30 percento sulle esportazioni dell’UE sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell’Atlantico.” L’avvertimento sottolinea il rischio di gravi ripercussioni economiche e sociali che trascenderebbero i settori direttamente colpiti, influenzando negativamente l’intera economia euro-atlantica.

Nonostante la gravità della situazione, la Commissione Europea mantiene aperta la porta al dialogo. “Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il primo agosto,” ha affermato von der Leyen, indicando una chiara volontà di trovare una soluzione negoziale.

Tuttavia, la Presidente ha anche chiarito che l’UE non esiterà a difendere i propri interessi: “Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’UE, inclusa l’adozione di contromisure proporzionate, se necessario.” Questa posizione ferma segnala la determinazione di Bruxelles a rispondere in modo adeguato a qualsiasi azione che possa compromettere la stabilità economica e commerciale del blocco.

Ile And