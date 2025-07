Gallico. Cadavere di 35enne indiano ritrovato sul marciapiede appena sotto l’abitazione

Un uomo di 35 anni di nazionalità indiana ma risiendente a Gallico è stato trovato cadavere questa mattina intorno alle 08 sul marciapiede sottostante l’abitazione in cui pare vivesse da solo.

Il magistrato che si occupa del caso accaduto a Gallico ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo mentre le indagini sono state avviate dagli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della Questura di Reggio Calabria, che stanno sentento familiari ed amici dell’uomo per ricostruire le cause del decesso e la dinamica. Non è esclusa alcuna ipotesi relativa al ritrovamento odierno. (foto di repertorio)

LL