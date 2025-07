La Rivolta di Reggio Calabria diviene anche fumetto

Si è tenuta ieri nella sala Monteleone del Palazzo del Consiglio Regionale di Reggio Calabria la presentazione del libro\fumetto Reggio 1970. La presentazione ufficiale è già avvenuta qualche mese fa al Salone del Libro di Torino.

Il piccolo volume realizzato dalla giornalista Antonella Postorino e dal fumettista napoletano Marco Barone, prodotto da Laruffa editore si prefigge il nobile scopo scopo di sensibilizzare e rinnovare il ricordo di quanto accadde in città alle fasce di età più giovani.

La Rivolta di Reggio Calabria in un fumetto diviene così un’altra importante testimonianza di quanto accadde nell’ex Capoluogo calabrese nel 1970.

A ricordare e raccontare quegli anni al tavolo due dei protagonisti di quegli accadimenti: il Senatore Renato Meduri e l’Onorevole Fortunato Aloi, entrambi parte viva della rivolta reggina contro un “regime” che aveva mortificato la città, i suoi abitanti e le loro ambizioni.

Nell’analisi e nei racconti dei due ex parlamentari reggini non è mancato il commosso ricordo per coloro che nella Rivolta di Reggio Calabria persero la vita.

Oltre l’immancabile e sentito riconoscimento alla memoria del Senatore Ciccio Franco “anima” della rivolta a cui oggi è dedicata l’Arena sul Lungomare Falcomatà. Nell’esposizione dei due pregiati realtori sono mancati i riferimenti anche verso altri protagonisti di quegli anni come la compianta Rosetta Zoccali, tra i volti femminili più noti di quei fatti.

Altro intervento pregevole è stato quello del Sottosegretario Wanda Ferro, che in videoconferenza, ha ripercorso gli anni della rivolta reggina.

Le conclusioni sono state dell’Onorevole Francesco Cannizzaro che oltre a ringraziare gli intervenuti e lodare gli autori per il pregievole progetto ha ripercorso quanto fatto per la città e quanto si dovrà ancora fare e programmare anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il Centrodestra reggino dovrà tenere ben presente la memoria ed i sacrifici del passato per puntare a dare il giusto peso geopolitico a Reggio Calabria, questo l’auspicio del Segretario Regionale Cannizzaro, che ricorda anche “la mia segreteria politica è sempre a disposizione del cittadino”. E’ è stata proprio quest’ultima ad organizzare il partecipatissimo evento, che coincide con il 55° Anniversario della Rivolta di Reggio Calabria, moderato da Giuseppe Sergi.

Fabrizio Pace