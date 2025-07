Ucraina sotto attacco russo: missili e droni su Kiev e altre regioni, Varsavia allerta i caccia

L’Ucraina è stata colpita nella notte da una nuova, massiccia ondata di attacchi aerei russi, che ha visto l’impiego congiunto di droni e missili, estendendosi fino alla regione della capitale Kiev. Detonazioni significative sono state udite in diverse aree del Paese, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv, segnalando la vasta portata dell’offensiva.

Una notevole concentrazione di velivoli senza pilota è stata registrata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, oltre che nell’est di Zytomyr, nell’ovest di Sumy e nel nord di Odessa. L’intensità del raid è stata confermata dal sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, che ha riportato un vasto incendio divampato nella città occidentale, evidenziando il continuo impatto sulle infrastrutture civili e urbane.

In risposta a questa nuova escalation in Ucraina, la Polonia e i Paesi alleati della NATO hanno prontamente allertato la propria aviazione da caccia. Aerei da combattimento hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati posti in stato di massima prontezza operativa.

Il Comando Operativo polacco ha dichiarato che “le misure adottate mirano a garantire la sicurezza nelle aree confinanti con le zone minacciate”, sottolineando che le forze armate sono preparate a una “risposta immediata” per salvaguardare l’integrità territoriale e la sicurezza regionale. Questo schieramento riflette la crescente preoccupazione per la stabilità ai confini orientali dell’Alleanza.

