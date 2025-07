Miss Italia Calabria ha incoronato Francesca Riccio Miss città di Marano Principato 2025

Una serata che ha il sapore dell’Estate e la forza dei sogni condivisi ha illuminato Piazza Annunziata a Marano Principato durante la sesta selezione di Miss Italia Calabria 2025. Un palcoscenico vivo, avvolto da luci calde e da un entusiasmo contagioso, ha accolto le giovani concorrenti trasformando l’evento in molto più di un semplice concorso di bellezza. Qui si è raccontata una Calabria autentica, fatta di coraggio, orgoglio e identità.

Le ragazze in gara hanno sfilato con fierezza, portando con sé storie di sacrifici, di studio e sfide quotidiane. Con i loro sorrisi hanno dipinto il ritratto di una Regione che non si arrende, capace di guardare avanti con determinazione. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha fatto da eco a questo messaggio, trasformando ogni applauso in incoraggiamento.

A conquistare la fascia di Miss città di Marano Principato 2025 è stata Francesca Riccio di Soverato, guadagnandosi il pass per le finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Greta Tassiello di Cosenza. Terza classificata: Valeria Borelli di Cerva, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Elisa D’Andrea di Cosenza. Quinta classificata Giusy Piacentini di Montalto Uffugo. Sesta classificata Alessandra Pia Porco di Taverna di Montalto Uffugo.

A guidare questo viaggio nel cuore della Calabria sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, che con grande soddisfazione sottolineano il valore di un lavoro di squadra impeccabile. «Un grazie speciale va all’amministrazione comunale di Marano Principato, nelle persone del sindaco Giuseppe Salerno e Lia Molinaro, assessore allo Sport e allo Spettacolo, nonché amica e coreografa di Miss Italia Calabria. Il successo non è mai frutto del caso, ma il risultato di un impegno condiviso. Ringraziamo di cuore chi ha contribuito alla realizzazione di questa serata, ai cittadini di Marano Principato che credono nel nostro progetto, insieme ai partner storici della manifestazione Carlomagno Auto e D&M – Design & Multimedia, pilastri nel sostenere il viaggio della bellezza nella nostra meravigliosa Regione».

L’energia che anima la manifestazione non si ferma al palco: il calore del pubblico è linfa vitale. La collaborazione con Jonica Radio, al canale 82 di Jonica Radio TV, porta la magia di questo spettacolo e le emozioni delle aspiranti miss in gara nelle case di tutti. Ma il cuore pulsante della kermesse restano le giovani donne che hanno accettato la sfida con determinazione. Sostenute dall’amore delle loro famiglie, incarnano un messaggio di forza e speranza per tutte le calabresi. «Questo palco è vostro», lanciano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio. «Non lasciatevelo sfuggire: iscrivetevi sul sito ufficiale e unitevi a noi in questa straordinaria avventura».

Dietro ogni applauso, dietro ogni sorriso, si cela un mondo di dedizione che merita di essere raccontato e celebrato. Perché ogni grande sogno nasce da un lavoro appassionato, e Miss Italia Calabria 2025 ne è la conferma più luminosa. Con la direzione artistica di Linda Suriano e la co-conduzione coinvolgente di Andrea De Iacovo, la serata ha celebrato la bellezza in tutte le sue forme, raccontandola senza filtri e con grande intensità.

Le coreografie di Lia Molinaro hanno scandito il ritmo della serata con un’energia vibrante, trasformando ogni movimento in un racconto visivo capace di emozionare e stupire. La sfilata in total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, guidata da Franca Trozzo, è stata un vero e proprio omaggio agli anni d’oro dello spettacolo italiano. Ogni abito, ogni dettaglio, ha incarnato la classe e l’eleganza di un’epoca che continua a ispirare le nuove generazioni. A impreziosire ulteriormente l’evento, la presenza degli ospiti d’eccezione: il cantautore cosentino Vincenzo Gatto e il batterista Simone Ritacca hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il sindaco di Marano Principato Giuseppe Salerno: «Siamo felicissimi di ospitare per il quarto anno questa bellissima manifestazione. La piazza era gremita di gente. Ormai, c’è grande attesa per questo evento. Miss Italia è una kermesse importante, racconta la nostra Regione attraverso le bellezze calabresi».

Lia Molinaro, assessore allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Marano Principato nonché coreografa di Miss Italia Calabria, ha espresso con emozione il suo legame profondo con l’evento: «Per me è veramente un piacere ospitarvi e seguire Miss Italia Calabria questa sera in una duplice veste. Sono sempre emozionata, perché Marano Principato è la mia casa, ma soprattutto perché rappresenta l’occasione per portare avanti il mio impegno con la manifestazione. Non si tratta solo di danza: è soprattutto un momento di conferma e di riconoscimento del sostegno sincero della comunità. Queste edizioni sono realizzate grazie alla generosità di persone del posto e di attività commerciali. Non possiamo fare altro che ringraziarli».

Un sentito ringraziamento dell’organizzazione va anche a Clelia Pergola, principatese di grande successo, che direttamente dal New Jersey rappresenta un brillante esempio di come talento e radici possano unirsi per valorizzare e promuovere le eccellenze calabresi nel mondo. «Sono onorata di aver presentato il libro dedicato a mia nonna, “Life Lessons & Legacy”, durante questa prestigiosa manifestazione — ha dichiarato la scrittrice —. Con Miss Italia Calabria è iniziato un percorso di collaborazione che proseguirà anche nei prossimi anni».

A selezionare la vincitrice della sesta tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style di Cosenza), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Giuseppe Salerno (sindaco di Marano Principato), Lia Molinaro (assessore allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Marano Principato e coreografa di Miss Italia Calabria), Maria Grazia Sorrentino (designer), Giada De Michele (insegnante), Valentina Zinno (responsabile marketing Scintille), Clelia Pergola (scrittrice), Giulio Cundari, Francesca Pecora (giornalista), Daniele Saturnino (Framesi), Francesco Spizzirri (coreografo e ballerino), Maria Grazia Costanzo (Miss Magna Graecia 2022).

La Miss città di Marano Principato 2025, Francesca Riccio, ha condiviso con emozione la gioia per la sua vittoria: «Conquistare questa fascia e indossare la corona è stata un’emozione immensa. Ho già un po’ di esperienza nel mondo della moda, ma questo percorso è stato davvero speciale, ricco di emozioni inaspettate. Spero di poter continuare su questa strada e vivere altrettante soddisfazioni».

Dopo il successo travolgente della tappa di Marano Principato, il tour di Miss Italia Calabria riparte con rinnovata energia il 19 luglio da Corigliano-Rossano all’Hotel Resort Bisanzio.

