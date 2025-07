Sinner trionfa sull’erba di Wimbledon. Primo italiano di sempre!

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere il prestigioso torneo di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha battuto in 3 set in finale Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo battuto col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Per Jannik Sinner la vittoria sull’erba londinese è il 20° titolo in carriera, il quarto Slam.

Prima di lui nel 2021 Matteo Berrettini era arrivato in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic per poi cedere all’allora numero uno. E’ la 58° settimana da numero uno che Sinner trascorre dominando il ranking del tennis mondiale.

Bart Zag