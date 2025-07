Soddisfazione del Governo per il ritrovamento del bimbo sparito a Latte

Compiacimento per il funzionamento della “macchina” dei soccorsi

“Il ritrovamento del piccolo A., scomparso dallo scorso Venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia“. Così su X il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

E anche il ministro Piantedosi esulta questo il suo commento sui social: “Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo ABG. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità“.

Sono le prime reazioni del governo in seguito alla vicenda che ha riguardato il piccolo di 5 anni che si era allontanato dal campeggio di Latte e di cui si erano perse le tracce da Venerdì sera, conclusasi con il lieto fine sperato.

Federica Romeo