I Giovani Imprenditori di Confindustria scelgono il Riva Restaurant per la seconda tappa del “Road to Capri”

Venerdì 18 luglio verranno individuate le startup e scaleup più promettenti d’Italia

Tutto è pronto per il “Talentis GI Startup Program”, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria, che ha scelto una location d’eccellenza per la seconda tappa del “Road to Capri”.

Ci troviamo a Falerna, tra le bellezze del Mar Tirreno e la raffinatezza del Riva Restaurant & Lounge Bar.

Venerdì 18 luglio la location ospiterà dalle ore 17 le cinque startup e scaleup selezionate in tutto il territorio nazionale. Si tratta di cinque realtà innovative che presenteranno i propri progetti davanti ad un’attenta giuria di eccellenze. Tra i giurati: Paolo Ciaccio – Chief Strategy Officer Entopan e rappresentante InnovUP, Angela Vercillo – European and Italian Patent and Design Attorney Studio Torta, Giorgio Scarpelli – Senior Advisory Entopan, Maurizio Muzzupappa – Direttore Dipartimento DIMEG Università della Calabria, Marianna Mauro – Professoressa all’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Massimo Lauria – Professore all’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria , Alessandro Zanfino – Amministratore delegato Fincalabra SpA, Luca Leone Noto – Presidente Confindustria Catanzaro e Vincenzo Giovanni Squillacioti – Presidente GI Unindustria Calabria.

<< Siamo onorati di accogliere giovani imprenditori e personalità di spessore per questa importante competizione, è straordinario vedere l’impegno di giovani imprenditori che sfidano le proprie potenzialità per realizzare i propri sogni, un po’ come ho fatto io molti anni fa creando il Riva Restaurant>> dichiara Roberto Gallo, imprenditore e proprietario del Riva Restaurant.

Partner importanti di questa iniziativa sono lo Studio Torta, da un punto di vista tecnico, e RetImpresa, partner istituzionale, insieme all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Calabria e all’AIGA Coordinamento Calabria – Associazione Italiana Giovani Avvocati.

A seguito della presentazione dei progetti verranno proclamati i vincitori e si darà inizio alla “Festa d’Estate” dove si potrà godere dell’atmosfera magica del luogo, accompagnata dalla musica dal vivo degli artisti del Riva e dalle prelibatezze dello chef Francesca Mannis.

