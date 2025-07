La Destra commemora il 55° Anniversario della Rivolta di Reggio Calabria

Come tutti gli anni anche oggi 14 Luglio è stata commemorata la Rivolta di Reggio Calabria, si tratta del 55° anniversario. Periodo quello del 1970 in cui la città si ribellò a decisioni dello Stato tentando di fare valere le sue ragioni. La cittadinanza unità insorse e da Roma fuorno inviati perfino i carri armati.

Disordini, momenti di tensione, tafferugli, arresti, feriti e purtroppo anche vittime. Le associazioni e Fratelli d’Italia di Reggio Calabria deposita tutti gli anni una corona di fiori al Monumento ai Caduti della Rivolta e alla Stele di Ciccio Franco, punto di riferimento reggino di quel periodo e non solo.

Giuseppe Agliano, già assessore al Comune della città ed oggi uno dei vertici locali di Fratelli d’Italia, in compagnia di altri esponenti della destra reggina e ai presidenti delle associzioni interessate, ha ricordato quegli anni e i loro protagonisti.

Agliano ha lamentato che in questa occasione dall’istituzione cittadina non è arrivato nemmeno il piccolo contributo economico per i fiori, come avvenuto negli anni appena trascorsi, sintomo questo del disinteresse verso la Rivolta di Reggio Calabria, una parte importante della storia cittadina, che è memoria di tutti i reggini. Una mancanza che offende la memoria per chi in quegli anni perse la vita per chi non volle accettare supino le decisioni di uno stato all’epoca “patrigno”.

Quello stesso disinteresse – “attacca” Agliano – che oggi si può scorgere nella gravissima mancanza delle deleghe per la Città Metropolitana, che la stessa non rivedica con la dovuta determinazione alla Regione Calabria. Una situazione paradossale che si trascina nell’indolenza delle parti ormai da molti anni, e che ménoma l’ente di Palazzo Alvaro che senza le deleghe non può ancora usufruire di tutti i poteri che le spettano.

Fabrizio Pace