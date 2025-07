Soddisfazione del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace per i lavori eseguiti sulla SP1 DIR nel Comune di Oppido Mamertina

Si sono conclusi i lavori di scarifica, manutenzione e posa dell’asfalto nella SP1 DIR, principale strada del territorio di Oppido Mamertina eseguiti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Il territorio e le nostre strade hanno bisogno di una costante attenzione, al fine di evitare il più possibile situazioni di pericolo per il traffico veicolare coinvolto, soprattutto per un’arteria così importante che conduce al Parco Nazionale dell’Aspromonte”.

Così il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, con delega alla Viabilità che aggiunge: “Dopo oltre 30 anni che si attendeva questo intervento siamo riusciti a dare le giuste risposte al territorio addirittura consegnando i lavori con 50 giorni di anticipo rispetto alle previsioni proprio per consentire un traffico regolare in vista della stagione estiva ricca di eventi in programma.

L’intervento è stato tra l’altro eseguito a regola d’arte e con tutte le attenzioni e le peculiarità del caso, con il pieno coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e il sindaco Giuseppe Morizzi con diverse interlocuzioni con i nostri uffici, compreso il sottoscritto”. “L’obiettivo – prosegue Versace – seguendo le linee di indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, deve sempre essere quello di attivare e promuovere ogni azione possibile che soddisfi i bisogni del territorio e migliori la qualità della vita dei suoi cittadini con lungimiranza e progettualità.

La viabilità è il punto di partenza su cui occorre costantemente investire per consentire il continuo sviluppo dei nostri territori. Le strade sono una priorità, perché garantiscono sicurezza, mobilità e sviluppo”. “Città Metropolitana è vicina alle amministrazioni non solo con le parole – conclude il vicesindaco – ma anche con i fatti, ed interventi come questi non fanno che dimostrarlo, non solo per la pragmaticità degli stessi, ma anche per la grande professionalità del settore Viabilità della Città Metropolitana che con la guida dell’Ing. Benestare ed insieme alla sua squadra ha sempre una costante azione di monitoraggio dei territori”.

comunicato stampa