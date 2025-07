Trump: “l’UE pagherà i missili Patriot per Kiev, gli USA non sborseranno nulla”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Unione Europea si farà carico dei costi dei sistemi missilistici Patriot destinati all’Ucraina. “Non ho ancora concordato il numero” di Patriot da inviare, ha affermato Trump, sottolineando però che gli ucraini “ne avranno un po’ perché hanno bisogno di protezione e l’UE pagherà: noi non pagheremo nulla, ma li invieremo”.

Le affermazioni di Trump arrivano in un momento di crescente dibattito sull’assistenza militare all’Ucraina e sulle responsabilità finanziarie dei paesi alleati. La sua posizione, che sposta l’onere economico sull’Europa, ripropone un tema ricorrente nella sua retorica politica, ovvero la necessità che gli alleati contribuiscano maggiormente alle spese per la difesa e per il sostegno internazionale.

Nel corso della sua dichiarazione, Trump non ha risparmiato critiche al presidente russo Vladimir Putin. “Sono molto deluso” dal presidente russo, ha detto Trump, aggiungendo: “parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti”. Questa osservazione riaccende i riflettori sul rapporto complesso e spesso contraddittorio tra Trump e Putin, caratterizzato da espressioni di apprezzamento seguite da condanne per le azioni militari russe.