Cina: crescita economica del 5,2% nel secondo trimestre, focus sulle esportazioni

L’economia in Cina ha registrato una crescita del 5,2% nel secondo trimestre dell’anno, un dato in linea con le previsioni degli analisti, sostenuto principalmente da una solida performance delle esportazioni.

Questo risultato emerge nonostante le crescenti pressioni derivanti dalla guerra commerciale in atto, che vede la leadership di Pechino impegnata in una battaglia su più fronti per sostenere la crescita economica, una sfida resa più ardua dalla politica tariffaria imposta dall’amministrazione statunitense.

Nel dettaglio, le vendite al dettaglio in Cina hanno mostrato un aumento del 4,8% su base annua, un dato leggermente inferiore alle aspettative degli economisti che prevedevano un incremento del 5,3%.

Al contempo, la produzione industriale ha evidenziato una crescita più robusta, registrando un +6,8%, superando la stima del 5,6%.

Al. Co.