Esecuzione misure cautelari personali per funzionari dell’Amministrazione comunale di Sorrento e di imprenditori campani

In queste ore il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata sta dando esecuzione a 16 ordinanza di applicazione di misure cautelari personali (custodia cutelare in carcere e arresti domiciliari), emesse dal GIP di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dell’ex- Sindaco del Comune di Sorrento, di funzionari e dirigenti di detto comune e di alcuni imprenditori, per i delitti di corruzione, peculato e turbata libertà degli incanti, in relazione ad una pluralità di appalti affidati al Comune di Sorrento negli anni dal 2022 al 2024.

L’operazione fa seguito all’arresto del Sindaco di Sorrento nella flagranza di reato il 21 Maggio 2025 dopo avere “intascato” una “tangente” da un imprenditore.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Napoli – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata