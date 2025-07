La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha partecipato al bando del Miur, per interventi relativi alle palestre scolastiche

Il Vicesindaco Carmelo Versace: “Riqualificare e restituire alcune delle palestre del territorio metropolitano dove si registrano maggiori criticità, in una veste rinnovata e pienamente funzionale”. La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha partecipato all’avviso pubblico del Miur per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche del Sud. In particolar modo sono stati presentati i progetti per la riqualificazione di sei palestre del territorio metropolitano per un importo complessivo di 7.028.500 euro.

Il nuovo avviso pubblico per le scuole punta a migliorare la qualità dell’offerta educativa e sportiva, promuovendo l’accessibilità degli spazi scolastici, l’inclusione e la lotta alla dispersione. Il Bando per la riqualificazione delle palestre scolastiche è finanziato con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito del Programma nazionale ‘Scuola e competenze’ 2021-2027.

Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano: la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l’adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico degli spazi; la riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive e ludiche e la riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza scolastica.

L’azione, finalizzata al contrasto alla povertà educativa e al disagio sociale, è volta a favorire il tempo pieno per territori scolastici con situazioni più critiche attraverso l’ammodernamento delle palestre esistenti, la messa in sicurezza di spazi esistenti o la riconversione di spazi inutilizzati da adibire a palestra o attività ludiche e la riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività sportiva.

“Grazie al lavoro di monitoraggio condotto dai nostri uffici tecnici ed in particolare del dirigente del settore edilizia arch. Mezzatesta e dal dialogo costante con le scuole – afferma il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace con delega all’edilizia scolastica – siamo a conoscenza di tutte le principali criticità legate all’edilizia scolastica sul territorio metropolitano.

Con questa candidatura al bando ‘Scuola e competenze’, seguendo l’indirizzo politico del sindaco Falcomatà, potremo riqualificare e restituire alcune delle palestre del territorio metropolitano dove si registrano maggiori criticità, in una veste rinnovata e pienamente funzionale, perché possano essere utilizzate anche in orari extrascolastici rappresentando così una risorsa per i quartieri in cui sono ubicate”.

