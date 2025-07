Roma. Quadrante Nord-Est. Garage come base di spaccio. In casa droga, armi e munizionamenti

Un arresto della Polizia di Stato

È stato il continuo andirivieni di un’auto bianca in entrata ed in uscita da due box in zona Montesacro ad aprire il vaso di Pandora che ha portato un ventinovenne albanese a finire in manette. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di porto abusivo di armi, nonché denunciato per ricettazione.

Tutto è iniziato dalle manovre sospette del veicolo, in continuo passaggio per i sotterranei di due diversi condomini. Quando i Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile hanno focalizzato i fari delle loro moto su quegli stabili, il loro intuito ha subito trovato positivo riscontro.

In una tasca dell’auto attenzionata, erano occultati 2600 euro in contanti, mentre il conducente portava con sé le chiavi di un altro box ubicato al piano superiore del medesimo stabile.

Il garage rialzato nascondeva a sua volta un armadio blindato in cui erano custodite dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita al dettaglio. Nello stesso posto erano “segretati” due coltelli utilizzati per il porzionamento della droga e una pistola calibro 7.65, risultata compendio di furto, con tanto di caricatore ed oltre 30 cartucce per rifornirlo.

Gli accertamenti degli agenti, estesi all’altro box sospetto e all’abitazione in uso all’uomo, hanno restituito positivo riscontro tra le sue mura domestiche, dove erano nascosti altri involucri di cocaina, con il materiale di confezionamento, e circa 2000 euro, verosimilmente provento della sua attività illecita.

Tutto il materiale rivenuto nel corso della perquisizione è stato debitamente sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il pusher è ora in carcere, a seguito della misura cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari in sede di convalida dell’arresto operato dalla Polizia di Stato.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/1733687642a4c5843808881944