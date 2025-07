Trump può licenziare dipendenti, la Corte Suprema gli da ragione

La Corte Suprema USA ha dato ragione a Donald Trump, ed ha sospeso una decisione di grado inferiore, che ha consentito al Presidente statunitnse di procedere con il licenziamento di 1.300 dipendenti del Dipartimento dell’Istruzione. Era un provvedimento già dichiarato da Trum in campagna elettorale, facente parti dei tagli finanziari alla mastodontica macchina statale.

Ma questa decisione della Corte Suprema che rappresenta ancora una volta una vittoria per l’amministrazione repubblicana guidata da Donald Trump, sicuramente scatenerà delle tensioni in seno al Congresso USA in quanto era stato lo stesso Congresso a creare il Ministero che ha subìto i tagli (Dipartimento dell’Istruzione).

24 dei 50 Stati USA hanno avviato una causa contro il governo per un totale di i 6,8 miliardi di dollari di fondi trattenuti, pari al 14% del totale per l’Istruzione pubblica. (foto di repertorio)

