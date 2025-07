Turismo, Ministero accende riflettori su primo Forum Italia-Balcani

“Bridging Destinations” si terrà al St. Regis Hotel di Roma il 18 luglio

Tutto pronto per “Bridging Destinations”, il primo Forum Italia-Balcani sul turismo, organizzato dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT.

L’evento, che si terrà a Roma tra giovedì 17 e venerdì 18 luglio, segna un passo significativo verso una nuova era di cooperazione diplomatica, integrazione e sviluppo turistico tra l’Italia e i Paesi dell’area balcanica e adriatico-ionica.

“Bridging Destinations” si propone come palcoscenico di alto livello per il confronto tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder internazionali, offrendo un’occasione unica per discutere strategie innovative, condividere esperienze ed esplorare opportunità di investimento, contribuendo così a rafforzare i legami culturali ed economici attraverso il turismo.

“Il Forum metterà in luce non solo il ruolo del turismo come motore di ricchezza economica, sociale e ambientale, ma anche in quanto ponte di reciproca conoscenza e sviluppo culturale, che unisce e crea condivisione di valori, benessere e buone pratiche” – ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. “In un momento storico in cui la pace e il dialogo sono fondamentali, è essenziale che l’Adriatico e lo Ionico tornino a essere un simbolo di unione, collegando culture, tradizioni e opportunità per un futuro condiviso. La cooperazione tra le nostre Nazioni è la chiave per costruire relazioni solide e durature.”

A presiedere la discussione, insieme al ministro Santanchè, vi saranno i suoi omologhi di Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Macedonia del Nord, Montenegro, e Serbia. Inoltre, tutte le associazioni di categoria del comparto, le regioni e le principali imprese del settore turistico e dei trasporti parteciperanno attivamente, rendendo questo appuntamento un momento di dialogo essenziale.

L’arrivo delle delegazioni è fissato per la sera di giovedì 17, mentre i lavori del Forum si svolgeranno all’hotel St. Regis nella giornata di venerdì 18 dalle ore 9.00 con l’arrivo delle delegazioni per la tavola rotonda ministeriale riservata, a seguire i lavori con Regioni, associazioni ed imprese.

“Bridging Destinations” si preannuncia dunque come un evento imperdibile, in grado di delineare futuri scenari di sviluppo e collaborazione tra l’Italia e i Paesi vicini, ponendo le basi per un turismo sostenibile e inclusivo.

I lavori del Forum saranno moderati da Giancarla Rondinelli, giornalista Tg1.

Comunicato Stampa