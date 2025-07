Ultimatum USA alla Russia su sanzioni, Mosca prende tempo ma apre a negoziati con Kiev

La tensione geopolitica tra Stati Uniti e Russia si acuisce, con il Cremlino che reagisce con cautela all’ultimatum del Presidente americano Donald Trump sulle sanzioni, pur mantenendo aperta la porta al dialogo con Kiev. Un’agenda diplomatica frenetica si delinea tra le capitali europee e asiatiche, mentre il conflitto ucraino continua a essere il fulcro delle dinamiche internazionali.

Il Presidente Trump ha lanciato ieri una minaccia perentoria: “Imporremo dazi secondari al 100% a chi commercia con Mosca se non avremo un accordo entro 50 giorni.” Una dichiarazione che ha immediatamente innescato una reazione misurata da parte di Mosca.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha commentato ai giornalisti che “la dichiarazione del presidente Trump è molto seria. Abbiamo certamente bisogno di tempo per analizzare quanto detto a Washington,” sottolineando la complessità delle implicazioni economiche e strategiche di tali misure.

Nonostante la necessità di valutazione, la Russia ha ribadito la sua disponibilità a proseguire il percorso negoziale con l’Ucraina. “Mosca è in attesa di proposte dalla parte ucraina sui tempi del terzo round di negoziati diretti russo-ucraini,” ha affermato Peskov, aggiungendo che “manteniamo la nostra disponibilità.”

Questa posizione suggerisce una strategia russa volta a guadagnare tempo sul fronte delle sanzioni, pur non precludendo la via diplomatica per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Sul fronte europeo, l’Alta Rappresentante dell’UE, Kaja Kallas, ha accolto con favore la fermezza di Trump nei confronti della Russia, ma ha espresso una riserva sui tempi: “Bene che Trump mostri un atteggiamento duro con la Russia, ma 50 giorni sono un periodo molto lungo.”

Questa osservazione riflette la percezione di un’urgenza maggiore da parte europea. La giornata odierna vede i ministri degli Esteri dell’Unione Europea riuniti a Bruxelles per coordinare le risposte e le strategie comuni. Contestualmente, è stata confermata la spedizione di sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev “nel giro di pochi giorni,” rafforzando il supporto militare all’Ucraina.

La scena diplomatica si estende anche all’Asia, dove il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è atteso a Pechino per un incontro con il Presidente cinese Xi Jinping. Questo vertice sottolinea la crescente convergenza tra Mosca e Pechino in un contesto di tensioni con l’Occidente, e sarà attentamente monitorato per eventuali segnali di un rafforzamento delle alleanze geopolitiche in chiave anti-occidentale. La situazione rimane fluida, con le prossime settimane che si annunciano decisive per gli equilibri internazionali.

