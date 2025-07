Brescia: Arrestata la banda specializzata nei furti di carburante

Arrestati 2 stranieri pluripregiudicati, sequestrati 2 coltelli a serramanico, taniche di carburante rubato e vari strumenti da scasso

Nel corso del fine settimana gli Agenti della Squadra “Volanti” di Brescia hanno tratto in arresto 2 cittadini stranieri facenti parte di una banda specializzata nei furti di carburante con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità.

Nello specifico, attraverso il numero di emergenza “112 NUE” giungeva alla Centrale Operativa della Questura una richiesta di intervento urgente per un furto di carburante in atto ai danni di un autoveicolo in sosta nei pressi di Via Buozzi.

Il cittadino che ha richiesto l’intervento della Polizia, in stretto contatto telefonico con la Centrale Operativa della Questura, nel frattempo si era appostato per seguire gli spostamenti dei malviventi, per poi riferire che costoro si erano fermati in Via Rosselli, nei pressi di una Azienda privata, allo scopo di portare a termine un ulteriore “colpo ”.

Gli Agenti delle “Volanti”, giunti in pochi minuti nel luogo indicato, intercettavano immediatamente l’auto usata dai malviventi, al cui interno vi era uno dei criminali nascosto tra i sedili.

In considerazione di quanto riscontrato i Poliziotti procedevano ad effettuare una perquisizione personale estesa al veicolo, la quale dava esito positivo in quanto venivano rinvenute e sequestrate 5 taniche in plastica piene di gasolio rubato precedentemente , diversi strumenti da scasso , 2 coltelli a serramanico nascosti sotto i sedili posteriori e 3 cacciaviti , tutti immediatamente sottoposti a sequestro .

Il secondo malvivente alla vista degli Agenti tentava la fuga all’interno dello stabile antistante , ma – dopo un breve inseguimento – veniva bloccato e fatto salire sulla Volante .

I due soggetti – tali P.E., 42 enne e C.H 39enne, entrambi cittadini albanesi, irregolari sul Territorio Nazionale e privi di qualsivoglia documento identificativo – venivano condotti presso gli Uffici della Questura di Brescia per le operazioni di fotosegnalamento.

Qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, venivano arrestati per i reati di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi e di strumenti da scasso.

In considerazione di quanto accertato e dei precedenti a loro carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti che venissero Espulsi emettendo altrettanti Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale, che diverranno esecutivi all’atto della loro scarcerazione. ueue ue

“La tempestiva richiesta di intervento della Polizia da parte di un cittadino è risultata fondamentale al fine di individuare ed arrestare 2 malviventi specializzati nei furti di carburante – ha evidenziato il Questore Sartori –.

L’episodio testimonia in maniera evidente l’importanza di segnalare alle Forze dell’Ordine ogni situazione potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati e l’identificazione e la cattura dei responsabili.

Un ruolo determinante in questo contesto, infatti, lo ha avuto il cittadino che, con grande senso civico, ha fornito informazioni precise e costanti, permettendo un intervento tempestivo ed efficace della Polizia”.

Comunicato Stampa – Fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/138868776459a8f4a991275418

(foto di repertorio)