Milano, spacciava droga in moto: la Polizia di Stato arresta un 23enne e sequestra circa 11 kg di cocaina

Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti e irregolare sul Territorio Nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della 6°Sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato un giovane che, servendosi di un motoveicolo di grossa cilindrata, spacciava droga. Intorno alle 18 di ieri, hanno notato il giovane che, con fare sospetto, prestava attenzione nel guardarsi attorno per evitare che qualcuno lo stesso osservando mentre si avvicinava al motoveicolo parcheggiato a breve distanza. I poliziotti, insospettiti, lo hanno fermato per un controllo in via Crimea e, a seguito di perquisizione personale, il 23enne è stato trovato in possesso di uno zaino contenente un panetto di cocaina dal peso di oltre 1kg, 66mila euro in contanti e le chiavi di un appartamento in viale Legioni Romane.

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato diversi panetti di cocaina dal peso totale di circa 10 kg, un involucro contenente 76 grammi circa di hashish, bilancino elettronico di precisione e un quaderno con diversi appunti.