Parte la consultazione pubblica sulla Strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in Data Center

Attenzione a efficienza energetica e sostenibilità

A partire da oggi e per un mese, fino al 16 agosto, è aperta la consultazione pubblica sulla “Strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in data center”. Al documento, elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha collaborato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assieme al Ministero dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come sottolineato dal ministro Gilberto Pichetto nei recenti incontri con la Commissaria Roswall e Ribera, i Data Center possono costituire il punto di partenza di un nuovo percorso di crescita economica sostenibile non solo per l’Italia ma per l’intera Europa. I data center sono infrastrutture essenziali per lo sviluppo tecnologico e per la digitalizzazione ma si tratta anche di infrastrutture critiche per la sicurezza e per la competitività a livello EU che devono essere realizzate in tempi brevissimi per evidenti profili legati all’obsolescenza tecnologica. Dal punto di vista della loro sostenibilità ambientale, l’Italia si è dotata già lo scorso anno di uno strumento importante per orientare in direzione green i data center, in termini di emissioni, di consumo del suolo, di gestione quali-quantitativa delle risorse idriche e di gestione circolare dei rifiuti elettrici ed elettronici.

La Strategia si articola in cinque capitoli, uno dei quali è dedicato alle tematiche green e agli impatti ambientali: al suo interno viene messa in evidenza l’attenzione delle istituzioni europee sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità ambientale dei Data Center: il testo richiama un approccio virtuoso in termini di prevenzione di consumo di greenfield e di energia, la considerazione dello scenario di emissioni dei generatori e del consumo di acqua.

Tra le azioni per far acquisire ancora centralità in questo mercato, la Strategia individua anche il sostegno agli investimenti nella produzione di energia rinnovabile.

Le proposte potranno essere inviate all’indirizzo email dgtel@pec.mimit.gov.it

Vai alla Strategia: https://www.mimit.gov.it/images/stories/Dip_Comunicazioni/ATTRAZIONE_DEI_DATA_CENTER_15072025 – pdf

La nota del MIMIT: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/data-center-al-via-la-consultazione-pubblica-sulla-strategia-per-attrazione-investimenti-industriali-esteri

fonte: https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/parte-la-consultazione-pubblica-sulla-strategia-per-l-attrazione-in-italia-investimenti-industriali-esteri-in-data-center