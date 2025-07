Più risorse alla Penitenziaria: firmato accordo Fesi 2025

“Oggi al Ministero della Giustizia abbiamo firmato l’accordo Fesi 2025 della Polizia Penitenziaria: un altro passo concreto nel riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dal personale di Polizia Penitenziaria e che prevede un aumento di oltre 1 milione di euro rispetto al 2024″. Così Andrea Delmastro delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia presentando il nuovo testo del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali.

Le principali novità rispetto al Fesi del 2024 sono: l’aumento dell’importo per i turni pomeridiani portato da 5,55 a 5,65 euro a turno e del bonus per chi garantisce continuità nei reparti di media sicurezza e per i comandanti e per il personale impegnato nei servizi di tutela e scorta, il cui tetto massimo è elevato a 700 euro.

Vengono, inoltre, incrementate di 15 euro le indennità per gli interventi operativi di GIO e GIR, in aggiunta a quelle già previste nei Piani operativi regionali per arginare gravi situazioni turbative dell’ordine e sicurezza. Di nuova introduzione è la indennità giornaliera di 3 euro per chi svolge temporaneamente funzioni di comando.

Deciso anche un rafforzamento della contrattazione decentrata, con un aumento di risorse pari a circa 300mila euro, insieme all’introduzione per la prima volta di una nuova fattispecie di incentivo specifico per il reimpiego nel servizio di traduzione dei detenuti.

Questo accordo per il sottosegretario Delmastro conferma il percorso intrapreso che prosegue con “più tutele, più riconoscimento e più attenzione a chi garantisce sicurezza, ordine e legalità lontano dai riflettori”.

