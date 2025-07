Cesare Pellegrino: ”Volley-mercato appuntamento importante per una Domotek molto ambiziosa”

Il Volley Mercato di Bologna si conferma un appuntamento irrinunciabile per il mondo della pallavolo italiana, e tra i protagonisti spicca la Domotek Volley Reggio Calabria, rappresentata da una buona parte del management.

Tra loro, spicca la presenza dal direttore sportivo Cesare Pellegrino.

Pellegrino ha tracciato un bilancio della passata stagione e svelato le ambizioni per il futuro, in un contesto cittadino sempre più appassionato e coinvolto.

«Il Volley – Mercato? È un evento fondamentale per confrontarci con le squadre di Superlega e Serie A2», ha esordito Pellegrino. «Per noi è il secondo anno di partecipazione, e ci permette di studiare nuovi meccanismi per replicare il successo della scorsa stagione. Il mercato è un’occasione per crescere e imparare dalle realtà più consolidate».

La Domotek si prepara ad affrontare un girone a 10 squadre in Serie A3, con alcune novità rispetto alla stagione precedente. «Avremo più tempo per recuperare energie durante le festività, a differenza dello scorso anno in cui abbiamo giocato a Natale», ha spiegato Pellegrino. Tra le rivali da tenere d’occhio, spicca Gioia del Colle, ma il direttore sportivo è fiducioso: «Abbiamo migliorato la squadra in modo significativo. Ogni anno si ricomincia da zero, ma siamo pronti a lottare per migliorare la posizione ottenuta nel 2025».

La città ha risposto con entusiasmo alla cavalcata della Domotek, che nella scorsa stagione è stata la rivelazione del campionato. «La gente vuole una squadra competitiva e sta riempiendo il PalaCalafiore», ha sottolineato Pellegrino. «Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti anche qui a Bologna per il lavoro svolto, e ora la città si aspetta un ulteriore passo in avanti».

L’obiettivo è chiaro: confermarsi tra le protagoniste del torneo e consolidare il legame con i tifosi. «Vogliamo riempire il palazzetto ancora di più – ha aggiunto – perché Reggio si è affezionata a questi ragazzi, che hanno dato tutto e continueranno a regalarci grandi soddisfazioni».

Pellegrino, giocatore significativo dello sport reggino con un passato di rilievo nazionale e internazionale, ha ribadito l’importanza di tornare a far vibrare la città attraverso la pallavolo. «C’è stata un’esplosione di entusiasmo, e noi dobbiamo alimentarla ancora di più. I risultati saranno cruciali, ma i presupposti ci sono tutti: i nuovi giocatori si stanno già integrando e hanno abbracciato il nostro progetto con passione».

Con una rosa rinforzata e una base di tifosi sempre più calorosa, la Domotek Volley si appresta a vivere una stagione ricca di aspettative. E se il campo darà ragione alle ambizioni, Reggio Calabria potrebbe presto tornare a brillare nel panorama pallavolistico nazionale.

Comunicato Stampa