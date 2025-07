Gaza: morti e feriti nel Raid Israeliano, bombe su parrocchia

Un raid aereo israeliano ha colpito la Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, causando almeno due morti e sei feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti figura anche il parroco, Padre Gabriele Romanelli, che è stato ricoverato in un ospedale della Striscia di Gaza. La notizia è stata riferita dal Patriarca dei Latini di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa.

L’attacco alla chiesa cattolica, luogo di rifugio per molti civili, ha sollevato profonda preoccupazione e condanna. Secondo fonti del Patriarcato di Gerusalemme, Israele avrebbe giustificato l’azione militare definendola un “errore di tiro”. Tuttavia, questa spiegazione non placa le crescenti richieste di chiarimenti e le proteste internazionali per l’escalation di violenza nella Striscia di Gaza.

La parrocchia della Sacra Famiglia è un importante punto di riferimento per la comunità cristiana locale e, come molte altre strutture religiose, spesso ospita civili in cerca di protezione durante i conflitti. L’incidente evidenzia la drammatica situazione umanitaria a Gaza, dove anche i luoghi di culto non sono immuni da attacchi, con conseguenze devastanti per la popolazione civile.