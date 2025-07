Molinaro (Presidente Commissione ‘antindrangheta): Grave gesto criminale e intimidatorio al sindaco di San Nicola Arcella

Nonostante i vigliacchi, che vigliacchi rimangono sempre, avanti tutto sindaco. Forza San Nicola Arcella! Impossibile non chiedermi il perché di tanta cattiveria nei confronti degli amministratori locali, in questo caso il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo. Rappresentanti delle Istituzioni che lavorano nelle loro comunità che attendono ogni giorno risposte. Un ulteriore messaggio intimidatorio inquietante che purtroppo non fa il bene della Calabria dipingendo i paesi quasi fossero caos e delinquenza.

Questi scellerati non si rendono conto che questi atti sono un danno notevole al presente e al futuro dei loro figli! Chiunque abbia compiuto questo gesto oggi è solo un mezz’uomo senza dignità. Un uomo che si rispetti, quando ha dei problemi, li affronta parlando, non certo incendiando l’auto del sindaco o di chicchessia. Non si può rovinare l’immagine e creare insicurezza ad oltre 2mila abitanti che fanno una comunità, e in estate il numero di persone presenti nel paese aumenta notevolmente, arrivando a superare anche i 15.000 villeggianti, senza contare quelli dei comuni confinanti.

comunicato stampa