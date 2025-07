Palazzopoli a Milano: 74 soggetti nell’inchiesta. Il Centrodestra chiede passo indietro

Lo scandalo di questi giorni a Milano induce necessariamente ad una riflessione per quel che riguarda l’aspetto politico. Quello giudiziario è compito esclusivo della magistratura e sino al terzo grado l’ avanzare di ipotesi accusatorie dovrebbe essere preceduto sempre dal verbo condizionale.

L’inchiesta sull’urbanistica di Milano si è allargata oggi a 74 soggetti. La Procura ipotizza l’esistenza di una rete occulta formata da rappresentanti delle istituzioni, professionisti, faccendieri e operatori immobiliari e finanziari. Tanto lavoro per pm ed avvocati che nei prossimi mesi avranno a che fare con un “bubbone” giudiziario che rischia di rallentare la locomotiva d’Italia. Pericolo che il Centrodestra ha già fiutato tanto che parte dello stesso, la Lega per essere precisi, indipendentemente da come andranno le cose ha “consigliato” al Sindaco Giseppe Sala, un passo indietro.

Su questa “posizione” anche gli esponenti del M5S si sono accodati ai colleghi a cui normalmente vanno sempre contro. Solo il PD, che invece regolarmente in situazioni del genere è sempre in Pole Position, temporeggia ed è in silenzio.

Milano non si può permettere passi falsi, l’Italia in un momento così delicato e complesso non può permetterseli, per cui sta alla maturità politica delle persone coinvolte decidere per il meglio non solo per se stessi ma anche per l’intero Paese. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace