Tajani: “inammissibili i Raid israeliani sulla popolazione civile a Gaza”

Il Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso una ferma condanna nei confronti degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dichiarando che “gli attacchi dell’esercito israeliano contro la popolazione civile a Gaza non sono più ammissibili”. Le sue parole arrivano in un momento di crescente tensione e drammatica crisi umanitaria nel territorio palestinese.

Il Ministro ha specificamente citato l’episodio che ha coinvolto la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, colpita in un raid israeliano questa mattina. “Nei raid di stamane è stata colpita anche la Chiesa della Sacra Famiglia, a Gaza. Un atto grave contro un luogo di culto cristiano”, ha affermato Tajani, sottolineando la gravità dell’accaduto e il suo impatto su un sito religioso. L’attacco ha causato vittime e feriti, incluso il parroco, Padre Gabriele Romanelli.

Tajani ha inoltre espresso la sua solidarietà al religioso: “Tutta la mia vicinanza a Padre Romanelli, rimasto ferito durante il raid”. Le sue dichiarazioni riflettono la crescente preoccupazione internazionale per la sicurezza dei civili e dei luoghi di culto nel conflitto.

Concludendo il suo intervento, il Ministro Tajani ha lanciato un appello per una de-escalation: “È tempo di fermarsi e trovare la pace”. Le parole del capo della diplomazia italiana si inseriscono in un coro di voci internazionali che invocano la fine delle ostilità e un impegno concreto per una soluzione pacifica.