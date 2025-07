Moda Musica Manga: giovani talenti calabresi protagonisti in Piazza Marinai d’Italia a Crotone

Successo per l’evento “Moda Musica Manga”, tenutosi domenica 20 luglio in Piazza Marinai d’Italia, sotto il patrocinio del Comune di Crotone. L’iniziativa, ideata e organizzata da Andrea Greco — già responsabile e coordinatore degli artisti locali per il Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics” — ha portato in scena l’arte grafica e il talento dei giovani illustratori e fumettisti della regione.

Tra gli artisti in esposizione, oltre a Greco stesso, erano presenti Roberta Serra, Nino Audia e Jim (alias Christian Iorfida), nomi già attivi e riconosciuti in ambito regionale per la loro partecipazione a importanti manifestazioni dedicate al mondo del fumetto.

Postazioni aperte al pubblico hanno permesso di ammirare i lavori in un’atmosfera coinvolgente, trasformando la piazza in un vero laboratorio artistico a cielo aperto.

L’evento ha confermato il crescente interesse verso la cultura visiva e le arti grafiche in territorio crotonese e calabrese, sottolineando l’importanza di promuovere e sostenere i giovani talenti locali.

L’auspicio, condiviso da organizzatori e pubblico, è che appuntamenti come questo possano moltiplicarsi, dando vita a un collettivo artistico capace di influenzare positivamente il panorama culturale regionale e nazionale.

