Operazione contro la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro: 13 arresti in Romania e Paesi Bassi

Un gruppo criminale organizzato che portava donne vulnerabili dalla Romania ai Paesi Bassi a scopo di sfruttamento sessuale è stato arrestato grazie a un’operazione coordinata tra le autorità romene e olandesi, in collaborazione con Eurojust. Durante una giornata di azione all’inizio di questo mese, 13 sospetti sono stati arrestati in entrambi i paesi. Quattro dei sospetti sono stati consegnati dalla Romania ai Paesi Bassi.

A partire dal 2020, il gruppo, guidato da due membri della famiglia, ha utilizzato tecniche di “loverboy” per prendere di mira le donne romene vulnerabili, che sono state costrette a prostituirsi nei Paesi Bassi sotto la diretta supervisione del gruppo criminale.

Per mantenere il controllo totale sulla vita delle loro vittime, i sospetti vivevano con loro. In alcuni casi, i membri del gruppo hanno usato la forza fisica e psicologica contro le donne per impedire loro di fuggire dalla situazione.

Lo sfruttamento sessuale ha generato significativi proventi illegali per il gruppo criminale, che sono stati riciclati attraverso parenti e amici intimi. Questi individui hanno trasportato ingenti somme di denaro contante o hanno spostato il denaro attraverso istituzioni finanziarie.

Eurojust ha coordinato l’indagine internazionale. Dopo che le autorità rumene si sono rivolte a Eurojust per ottenere sostegno all’inizio del 2024, sono stati organizzati diversi incontri con le autorità olandesi. Durante questi incontri sono state scambiate informazioni sul gruppo criminale. Per consentire alle autorità di collaborare in modo efficace e di scambiarsi informazioni e prove in tempo reale, nel gennaio 2025 Eurojust ha istituito una squadra investigativa comune.

Insieme a Eurojust, le autorità hanno organizzato una giornata d’azione all’inizio di questo mese per arrestare i sospetti e raccogliere ulteriori prove attraverso perquisizioni domiciliari. Nei Paesi Bassi, sei sospetti sono stati arrestati e quattro case sono state perquisite. Nel corso delle azioni in Romania, quattro sospetti sono stati arrestati sulla base di mandati d’arresto europei emessi dai Paesi Bassi e tre sospetti sono stati posti sotto controllo giudiziario. Inoltre, sono state perquisite 18 case e sono stati sequestrati un’auto, armi e contanti.

Otto dei sospetti arrestati rimangono in custodia cautelare.

fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/operation-targeting-human-trafficking-and-money-laundering-13-arrests-romania-and-netherlands