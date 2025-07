Torino: Blitz in un appartamento in centro per animali tenuti in precarie condizioni igieniche

I Carabinieri del nucleo CITES di Torino davano esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro della Procura di Torino e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco accedevano ad un alloggio nel centro di Torino.

Il provvedimento è stato emesso dopo una complessa attività d’indagine condotta con appostamenti e raccolta di informazioni e segnalazioni di alcuni condomini dello stabile, che ormai da anni convivevano con odori nauseabondi, la presenza di mosche e insetti di vario tipo e con la preoccupazione circa la possibilità del diffondersi di malattie.

Al momento dell’accesso si verificava la presenza di circa 40 pappagalli, 2 esemplari di tartarughe d’acqua, un esemplare di drago barbuto, un cane e un gatto detenuti in pessime condizioni.

Gli animali erano tenuti al buio e con le finestre chiuse, sottoposti a sofferenza fisica in considerazione delle calde temperature estive, sia per limitare il cinguettio e la reattività degli stessi agli stimoli esterni e sia per contenere il cattivo odore che fuoriusciva dall’appartamento.

Alcuni esemplari erano rinchiusi in gabbie di piccole dimensioni sporche e piene di escrementi, altri erano lasciati liberi all’interno delle varie stanze dell’appartamento, immersi nell’immondizia e negli escrementi accumulati negli anni.

Tutti gli animali erano lasciati in stato di abbandono, senza acqua e senza cibo.

Gli animali sono stati prontamente soccorsi dal servizio veterinario dell’asl della città di Torino, intervenuto in qualità di supporto sanitario al nucleo operante, e contestualmente venivano sequestrati e affidati in custodia giudiziale a strutture idonee per la temporanea detenzione.

La proprietaria è stata indagata per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali e, in considerazione della grave situazione in cui versava l’appartamento, si è inoltre proceduto a inoltrare richiesta di ordinanza urgente alla polizia di prossimità del corpo di polizia locale della città di Torino per la successiva sanificazione dell’immobile.

Si precisa che il procedimento penale è tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di innocenza dell’indagato.

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/blitz-del-cites-per-animali-tenuti-in-precarie-condizioni-igieniche