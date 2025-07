XXII Edizione del Premio Nazionale Reggio Calabria Day: Un Successo di eccellenza e passione

La serata del Premio Nazionale Reggio Calabria Day ha incantato il pubblico con la sua eleganza e raffinatezza, grazie alla location del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. La XXII edizione del premio ha visto il conferimento di riconoscimenti a eccellenze che hanno dato lustro alla città di Reggio Calabria, dimostrando che i Reggini sono i degni e nobili figli dell’antica Rhegion.

Il Presidente dell’Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria, Cav. Giuseppe Tripodi, ha sottolineato l’importanza dell’amore come valore fondamentale per realizzare i sogni impossibili. Ha ribadito che l’amore è un valore che i Reggini hanno sempre avuto nel cuore e con il quale hanno testimoniato l’orgoglio e la fierezza di appartenere alla città della Fata Morgana.

Gli interventi del Presidente del Circolo del Tennis R. Polimeni Avv. Ezio Privitera, del Consigliere Metropolitano Giuseppe Giordano e del Garante dell’infanzia e l’adolescenza per la città Metropolitana di Reggio Calabria Dr. Emanuele Mattia hanno elogiato il Presidente Tripodi per l’impegno e la passione con cui organizza la manifestazione.

La premiazione della Sezione Stampa è stata la novità di questa edizione, volta a omaggiare le testate giornalistiche e i giornalisti che offrono il loro contributo per fornire un’informazione libera e democratica.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima suggestivo, con la conduzione impeccabile dei giornalisti Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti, e gli scatti vivi e potenti del fotografo Samuel Malara e le spendide correografie della ballerina Samuela Piccolo. La premiazione si è svolta per sezioni intitolate agli dei o a illustri esponenti del mondo della cultura.

Sez.Zeus (giustizia e legalità): S.E. Dr.ssa Clara Vaccaro Prefetto della città Metropolitana di Reggio Calabria, Dr. Vincenzo Pedone Magistrato,Prof. Emilio Errigo Generale di Brigata (Ris) Guardia di Finanza Dr.ssa Alessandra Simone Questore,Dr.ssa Paola La Salvia Tenente Colonnello della G.di F., Dr.Letterio Sciliberto Tenente Colonello (Ris) G. di F.,Vincenzo Ricciardi Luogotenente E.I.,Sebastiano Germanà Luogotenente G. di F.,Americo Della Valle S. Tenente G. di F.,Dr. Pietro Felice Marchetta, Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri, Cesare Cama Capitano di Vascello, Prof. Avv. Santo Delfino;

Sez.Ippocrate (Salute e medicina): Casa di Cura Caminiti, Dr. Salvatore Maria Costarella Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e Urgenza Azienda Ospedaliera Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Dr.ssa Anna Maria Schimizzi Medico Chirurgo specialista in malattie infettive Direttore U.O.C. Medicina Interna Ospedale Camerino (Macerata) , Dr. Giuseppe Roscitano Chirurgo Vascolare Docente Cattedra e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Università di Catania, Dr. Sebastiano Quartuccio Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna Cardiologia UTIC e Cardiostimolazione Ospedale di Polistena (R.C.), Dr. Demetrio Romeo oculista, chirurgo, ortottista, Dr. Gianfranco Geria medico chirurgo, Dr.ssa Rosa Veccia Psicologa;

Sez. Television and press media: GS Channel, Reggio TV, Progetto Touring Comunicazione Integrata Onlife, Il dispaccio, Il Reggino, Stretto Web, Citynow, Il Metropolitano, Strill, Gazzetta del Sud, Quotidiano del Sud -l’Altra Voce, Reggiotoday, Reggioinforma, Reggio10forever, Calabriapost .

Sez. Reggio “ Affascinante e Carismatica ”: Ing.Vincenzo Papalia, Antonio Federico Art, Paola Giaccio Scrittrice, Adriana Sapone Photoreporter ;

Sez.Biagi (giornalismo e cultura): Daniele Macheda Segretario Nazionale USIGRAI, Dr.Paolo Bolano Giornalista Regista Autore;

Sez.Hermes (commercio e economia): Avv. Giuseppe Davide Barillà Dirigente Banca Centrale Europea Dr.Pietro Bucolia Consulente Finanziario, Ecohubmobility, Dr.Carmelo Francesco Giordano Consulente del lavoro Tributarista ,Tenute San Giovanni, FMC di Lucà Giuseppe Antonio & C Fabbriche Musicali Calabresi,Ottica Geraci, Dr.Giovanni Giordano Consulente Finanziario, Marco Diano Imprenditore Azienda Vale Sport;

Sez.Michelangelo (Scultura e pittura): Cosimo Allera scultore, Tina Nicolò Pittrice;

Sez. Anassila (Sport): Associazione Sportiva Dilettantistica R.C. Basket in Carrozzina Amelia Eva Cugliandro Legal-Marketing Area;

Sez. Dante Alighieri (poeti e scrittori): Dr.ssa Maria Grazia Carnà Scrittrice, Dr. Vincenzo Raco Scrittore;

Sez.G.Paolo II (fede e carità): S.E.R. Mons. Santo Marcianò Vescovo, Dr.Vincenzo Petrolino Presidente Comunità del Diaconato in Italia-Roma ;

Sez.Apollo (Arti musicali): Domenico Carere Musicista, Dr.ssa Concetta Nicolosi Direttore d’orchestra, Dr.ssa Caterina Borgese Musicista scrittrice; Vincenzo Nizzardo Baritono:

La manifestazione si è conclusa in un clima festoso e cordiale, con il pubblico che ha gradito la serata. Il Premio Nazionale Reggio Calabria Day continua a essere un importante riconoscimento per le eccellenze della città, promuovendo la cultura e la tradizione reggina.

