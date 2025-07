Addio ad Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal

Addio a Ozzy Osbourne. È morto oggi, all’età di 76 anni, la leggenda dell’heavy metal e storico frontman dei Black Sabbath. Nel 2020 aveva dichiarato di avere il morbo di Parkinson. La notizia è stata diffusa dalla famiglia.

Osbourne è stato uno dei principali protagonisti della musica rock e metal degli anni Settanta e Ottanta. Con la sua voce unica, il suo carisma da animale da palco e lo stigma di artista maledetto, è riuscito a segnare un’epoca.

In oltre cinquant’anni di straordinaria carriera, ha pubblicato decine di dischi che hanno lasciato il segno, sia con i leggendari Black Sabbath che come artista solista. In ogni sua avventura musicale, ha collaborato con importanti musicisti come il leggendario chitarrista Randy Rhoads, esplorando un’ampia gamma di sonorità che spaziano dall’hard rock e heavy metal fino a suoni più sperimentali e innovativi. Un vero e proprio pilastro della musica, capace di reinventarsi e sorprendere continuamente.