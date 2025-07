Grande successo per la seconda edizione di Rome Fashion Show #Haute Couture

Una due giorni sold out quella che è andata in scena al Salone delle Colonne dell’Eur per Rome Fashion Show #Haute Couture e Prêt-à-Couture che per il secondo anno consecutivo conquista Roma, organizzata dal Direttore Artistico Steven G. Torrisi e da Massimiliano Infantino. Nella prima giornata dei talents hanno sfilato sull’allestimento coreografico immacolato le creazioni ecosostenibili di Concita Ties & Pearls, quelle di Raimonda Casale, Saro Mattia Taranto, Sonia Verrelli, Pina Grasso e di Coldiretti Donne con una collezione che ha messo in connessione il mondo food con quello del fashion.

Concita Ties and Pearls ha presentato la collezione “Un’altra me”, un invito a riscoprirsi, con linee sensuali, dettagli ricercati e trame leggere che accompagnano ogni donna verso una nuova visione di sé, dove fascino e consapevolezza si incontrano. “Un’Altra Me” è eleganza che rivela, non nasconde.

E’ stata poi la volta di Raimonda Casale, con una collezione composta da capi dall’alta moda realizzati interamente a mano. Protagonista della collezione il decoro dipinto a mano che veste la sposa e la donna che sa osare. La collezione rappresenta ciò che è l’haute couture: eleganza, artigianalità e creatività.

Saro Mattia Taranto ha presentato una collezione nata dal desiderio di dare voce a tutte le donne e gli uomini che non si sentono rappresentate da un solo canone. Un invito a riscoprire la propria individualità, senza limiti di forma, stile o espressione. I capi raccontano libertà e identità, attraverso linee fluide, tagli decisi e tessuti pregiati, selezionati con cura nel rispetto della tradizione artigianale italiana. Un omaggio al Made in Italy che non è solo eccellenza, ma anche coraggio di evolversi e includere.

La nuova collezione della stilista Sonia Verrelli segna un nuovo capitolo nel mondo della moda italiana. Dai look casual perfetti per ogni giorno, alle linee eleganti per eventi e cerimonie, fino a proposte più audaci e contemporanee per chi ama distinguersi. Ogni capo racconta una storia, fatta di passione, esperienza e cura sartoriale.

Sonia Verrelli non crea solo abiti. Crea identità. E la moda, con lei, torna ad avere un anima.

Pina Grasso ha presentato una collezione Haute Couture 2025/2026, ispirandosi alla sua terra madre, alla sua Sicilia, con tutti i suoi colori, omaggiandola con stampe di papaveri dalle linee sinuose e terminando con una classica sposa che ha nel suo corsetto, i tipici intrecci degli antichi corsetti tipici dell’isola.

Coldiretti Donne, grazie al Presidente Nazionale Dominga Cotarella di “Campagna Amica e Terra Nostra Coldiretti“ e la Presidente Nazionale Maria Francesca Serra di “Coldiretti Donne“, ha portato in passerella i capi di Filotimo di Verona, che ha proposto abiti in lana merino certificata, e le creazioni marchigiane di Marchen, con capi in seta naturale, lasciata nel suo colore originale, e decorati con pietre dure simbolo di un legame tra agricoltura e tradizione. E ancora, Malìa Lab dalla Calabria, che propone capi sartoriali interamente realizzati su misura, che valorizza l’unicità del prodotto e riduce drasticamente sprechi e stock invenduti.

Nella giornata del 20 luglio la passerella ha visto protagonista l’Haute Couture e Prêt-à-Couture di ALV by Alviero Martini, Franco Ciambella, Michele Miglionico, Gianni Sapone, Gabriele Fiorucci Bucciarelli e Nino Lettieri.

A dare il via la collezione ALV by ALVIERO Martini, che ha presentato una donna elegante, a tratti retrò, alcuni hanno usato la parola “vintage”. L’intento è quello di tornare ad una eleganza del passato ad una donna vestita di qualità, nelle forme e nel tessuto. Quando i dettagli di un cappellino, di un accessorio, così come i guanti e gli occhiali erano un must in coordinato con l’abito! Martini ha ironicamente presentato due sposi che anziché il bouquet di fiori erano già muniti di guantoni da boxe, non per combattimenti quotidiani ma, simbolicamente, a rappresentare sì un sfida, ma con la conversazione.

A seguire Franco Ciambella con la sua “Venere”. Un omaggio al mito e alla vita.

Il corpo imperfetto della Venere di Milo nelle sue mutilazioni non ha mai smesso di rappresentare la bellezza pertetta. “Vestiti da sogno” dai colori vivaci con lavorazioni in 3D di fiori dipinti a mano, fili e ricami dorati. L’oro, simbolo di eternità e del sacro, si fonde con i colori per rappresentare la passione e la forza di vivere e la pulsione per il sacro.

Gianni Sapone con la sua Skandal Diva ci ha riportato nella magia dei mitici anni ‘70 allo Studio 54 di New York, dove non esistevano scandali ma pura normalità.

Queens della notte sfilano in abiti preziosi di haute couture dalla simil pelle in coccodrillo alla saia lurex per illuminare le tenebre. Punta di diamante della collezione, l’abito da sposa, completamente ricamato in cristalli puri austriaci, cappello maschile a falda larga e bandana bianca completano il look. Testimonial di Gianni Sapone la bellissima ex modella adesso fotografa e scrittrice di successo Adriana SOARES, una bellezza di Rio de Janeiro che ha calcato tutte le passerelle dell’alta moda italiana ed internazionale, una bellezza assoluta, senza tempo.

Jungle 2000 la collezione di Gabriele Fiorucci Bucciarelli, una giungla grigia e infuocata, luminosa giorno e notte, avvolta da strani campi magnetici, intrappolata in vecchi binari e strutture antiche che non corrispondono più alle nuove forme di vita. È un mondo completamente diverso quello degli anni 2000, dove tutto dovrebbe essere più semplice, qui si muove la donna Gabriele Fiorucci Bucciarelli, una donna forte, che ama indossare capi speciali pregiati e studiati, costruiti, pensati in ogni dettaglio fin nelle grafiche tutte esclusive.

Una donna che non rinuncia neanche oggi a sentirsi “bella” nel senso vero del termine, consapevole della sua femminilità.

A seguire Michele Miglionico con quindici outfit, suddivisi tra giorno, cocktail e sera, tutti ispirati alla couture degli anni ’80 ma riletti in chiave contemporanea. Le silhouette sono nette, pulite: caban ampi e pantaloni in taffetas croccante, orli delle gonne ricamate sopra il ginocchio, mussole e georgette di seta intrecciate a fili di lurex dorato fil coupé per la sera. Il pizzo di lana, frutto della tradizione artigianale lucana, rievoca le radici dello stilista e dona intensità materica ai capi.

A chiudere la kermesse Nino Lettieri che ha presentato la sua collezione Alta Moda A/I 2025/2026, con otto creazioni total white e sette, in contrapposizione, total black.

Sia per i bianchi che per i neri sono stati utilizzati svariati tessuti preziosi come organza, chiffon, pizzi ricamati, mikado e piume di gallo thailandese. I volumi sono contenuti in alcuni casi e oversize in altri che lasciano la silhouette libera e leggera.

L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico e celebrities, e di addetti ai lavori, con oltre 650 presenze nelle due giornate.

La kermesse è stata condotta da una stilosissima Raffaella Liguori, modella e volto celebre del programma Tv Temptation Island.

Ad applaudire la kermesse la stilista Regina Schrecker, le attrici Loredana Cannata, Francesca Ceci, Cecilia Capriotti accanto a Jane Alexander insieme a Fanny Cadeo e alla figlia Carol, promessa del canto. Il cantante Scialpi, Valerio Palma uno dei concorrenti di Temptation Island 2024, la conduttrice Tv Metis Di Meo, il volto noto di “Casa a prima vista” Nadia Mayer , la fashion reporter e conduttrice TV Valeria Oppenheimer. Dalla trasmissione TV Camper e Bella Ma l’inviato Marco Scorza.

E ancora la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci. E ancora la fascinosa attrice Elda Alvigini che scherza con la collega Cinzia Susino e con gli attori Andrea Bonella e Francesco Falabella, l’attrice Caterina Boccardi con la figlia, la giornalista sportiva Sofia Della Santa, Dana Ferrara con il suo inseparabile cagnolino e l’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci.

Rome Fashion Show #Haute Couture ha avuto il patrocinio di CONFIINE Confederazione Imprenditori Italiani in Europa con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Fondazione Campagna Amica, Fondazione UniVerde, Coldiretti Donne, Terranostra agriturismo e ambiente. L’evento Rome Fashion Show #Haute Couture 2025 è andato in diretta mondiale su MR TV Models Runway.

ph – Paolo Ponsillo
ph – Augusto Frascatani